В Сети набирает популярность трек на слова россиян, бегущих с пляжа после взрывов в Крыму 7 12.08.2022, 11:31

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Видео появилось в YouTube 11 августа.

В Сети набирает популярность трек музыканта FRSHMND, созданный на слова россиян, бегущих с пляжа после взрывов на авиабазе в Крыму 9 августа.

«Ремикс на видео «Мамулечка, надо сваливать отсюда». Кто знает, может это будет новым гимном Казантипа. Большая благодарность нашим ребятам из Вооруженных сил Украины! Этот ремикс стал возможным благодаря им», — говорится в описании под видео.

Трек появился в YouTube накануне, 11 августа, и сейчас собрал уже более 36 тыс. просмотров. Им активно делятся в соцсетях.

«Дайте версию хоть на часок. Очень успокаивает», «Представляю как танцую под этот трек в нашей Поповке», «Реально залипла, уже 10 раз слушаю», «До встречи в Ялте следующим летом», «Спасибо очень хороший трек! Я из Крыма и надеюсь еще этим летом будет целый альбом!» — пишут комментаторы под видео.

Напомним, 9 августа на военном аэродроме «Саки» у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов.

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не менее семи военных самолетов — больше всего за время Второй мировой войны.

Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.

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