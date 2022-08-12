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Бойцы полка Калиновского показали мощное оружие, сделанное на основе пулемета «Браунинг М2»

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  • 12.08.2022, 11:31
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Бойцы полка Калиновского показали мощное оружие, сделанное на основе пулемета «Браунинг М2»

Оккупантам лучше не появляться на линии огня.

Бойцы из батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского показали мощное оружие, сделанное на основе пулемета «Браунинг М2»

«Настало время познакомиться поближе! «Браунинг М2». Столетний пулемет не потеряв своего боевого потенциала на вооружении наших ребят! А если «Браунинг М2» установлен на пикап «калиновцев» – это убойная сила!», — сообщает пресс-служба полка.

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