Бойцы полка Калиновского показали мощное оружие, сделанное на основе пулемета «Браунинг М2» 1 12.08.2022, 11:31

2,256

Оккупантам лучше не появляться на линии огня.

Бойцы из батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского показали мощное оружие, сделанное на основе пулемета «Браунинг М2»

«Настало время познакомиться поближе! «Браунинг М2». Столетний пулемет не потеряв своего боевого потенциала на вооружении наших ребят! А если «Браунинг М2» установлен на пикап «калиновцев» – это убойная сила!», — сообщает пресс-служба полка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».