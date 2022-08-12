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В Вороновском районе белоруска натравила овчарку на милиционеров

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  • 12.08.2022, 11:39
  • 3,318
В Вороновском районе белоруска натравила овчарку на милиционеров

Лукашисты хотели ворваться на хутор к женщине.

В Вороновском районе женщина спустила овчарку на милиционеров. В МВД утверждают, что она также размахивала ножом, сообщает zerkalo.io.

11 августа около 18 часов сотрудники милиции прибыли на хутор Кужи.

«Поступила информация, что там находится 37-летняя женщина, которую, как обязанное лицо, разыскивали для опроса по фактам невыхода на работу», — рассказали в милиции.

Когда двое сотрудников милиции, одна из них женщина — инспектор по делам несовершеннолетних, приблизились к участку, на котором находилась женщина, та спустила на них овчарку.

«При этом в руке гражданке находился нож, которым она размахивала. В этих обстоятельствах в соответствии с законодательством один из милиционеров для собственной защиты был вынужден использовать в отношении собаки оружие. К сожалению, животное пало», — сообщили в МВД.

Женщину, натравившую собаку на милиционеров, задержали.

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