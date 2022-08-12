На белорусском валютном рынке появились таинственные игроки из РФ 12.08.2022, 11:56

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Экономисты предсказывают девальвацию рубля.

Экономисты и раньше обращали внимание на то, что белорусская экономика сильно зависит от российской. В этом году эта зависимость получила масштаб, которого раньше не было. Курс белорусского рубля пока зависит от колебаний российской валюты. Во всяком случае пока, сообщает «Белсат».

Во время торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс рубля в последние месяцы фактически полностью повторяет колебания российской валюты. Это совсем не удивительно, ведь такое явление определяется экономической зависимостью нашей страны от России. После начала войны в Украине и введения санкций Беларусь перестраивает свои экономические отношения с Западом и переориентируется на восток. В результате российский рынок занимает все большую часть для белорусских товаров, а российское финансирование вообще остается единственным источником финансирования для нашей страны.

«В связи с той изоляцией, которую переживает Беларусь из-за санкций за соучастие в войне против Украины, Россия, которая и раньше была главным, сейчас становится доминирующим торговым партнером нашей страны. Поэтому это естественно, что и зависимость на валютном рынке будет укрепляться», – говорит Екатерина Борнукова, академический директор BEROC.

Собеседница «Белсата» напоминает, что санкции, которые приняли против России, бьют в первую очередь по импорту. И это отражается на сокращении импорта. Вместе с тем основные экспортные товары, а это нефть и газ, не попали под санкции. Страны Запада ввели против энергоносителей лишь частичные ограничения, говорит Екатерина Борнукова, но это привело лишь к росту цен, так как падения роста экспортной выручки в России не происходит. В результате на российском валютном рынке наблюдается переизбыток иностранной валюты.

Примечательно, что для российского валютного рынка характерны существенные колебания в течение дня. Такого явления в Беларуси нет. Но это дополнительно свидетельствует, что довольно активно у нас на рынке присутствует Нацбанк.

«Регулятор на рынке приобретает излишки валюты. И таким образом через регулирование объемов валюты он сглаживает ежедневные колебания. Но на самом деле эти колебания абсолютно нормальное явление. Мы видим это на российском рынке, который более ликвидный и больший. И ежедневные колебания не представляют для него никакой проблемы», – говорит Екатерина Борнукова.

Таинственные игроки из России на белорусском валютном рынке

Но отсутствие таких существенных колебаний на бирже – не единственное отличие белорусского валютного рынка от российского. Так, например, импорт в этом году у нас практически не изменился. Санкций в этом аспекте не вводили, а вот экспорт ограничили довольно сильно. Здесь главным образом речь идет о потере рынка калия, также мы потеряли экспортный рынок Украины, говорит Екатерина Борнукова.

«Но стоит отметить, что если в объемах экспорт падает, то в денежном измерении падение не такое большое, поскольку на мировых рынках растут цены. Но даже это не уменьшает долгосрочного давления на снижение курса белорусского рубля. В России такого давления, по крайней мере именно сейчас, – нет. И получается, что на самом деле эта привязка курса нашей валюты к российскому рублю временная», – говорит аналитик.

Екатерина Борнукова обращает внимание и на то, что на белорусский валютный рынок сейчас в большом количестве приходят нерезиденты, вполне вероятно, что это те же россияне, которые на нашей бирже выступают как чистые продавцы валюты.

«Что это за россияне, что они ищут на нашем валютном рынке – вообще непонятно. Возможно, что это каким-то образом связано с арбитражем – в частности, на обменных курсах. Тем не менее, это обеспечивает для белорусского рынка приток валюты в достаточном количестве. Все это сдерживает белорусский рубль от падения. Но поскольку мы не знаем источников этих нерезидентов, то и не можем говорить о том, как долго такая ситуация будет продолжаться», – говорит Екатерина Борнукова.

Возможной девальвации исключать нельзя

По мнению экономиста, сегодня нельзя сказать, что ситуация на белорусском валютном рынке напряженная. Но есть основания полагать, что в будущем могут реализоваться некоторые риски.

«В частности, могут уйти нерезиденты, тогда давление на курс рубля начнет оказывать внешняя торговля. И ситуация будет развиваться непредсказуемо, поскольку мы вытягиваем экспорт, он не сильно падает в денежном измерении. Но рост цен на международных рынках начинает приостанавливаться», – говорит эксперт.

И действительно, международные организации сообщают, что на международных рынках наблюдается снижение цен на продовольствие. Это, говорит собеседница «Белсата», также повлияет на белорусский экспорт. В результате наша страна может столкнуться с девальвацией. Белорусский рубль в такой ситуации отойдет от привязки к российскому рублю.

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