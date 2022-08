Медики назвали самый полезный кофе для здоровья 12.08.2022, 12:11

Напитки, которые мы потребляем регулярно, играют огромную роль в нашем здоровье.

Продукты и напитки, которые мы потребляем регулярно, играют огромную роль в нашем здоровье, особенно с возрастом. И хотя нет способа «остановить» процесс старения, мы можем включить в свой рацион продукты, которые помогут нам стареть максимально здоровым образом.

Одной из многих распространенных проблем, которые могут способствовать ускорению процесса старения, является хроническое воспаление. Есть много факторов, которые могут способствовать воспалению, например чрезмерное употребление алкоголя, диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов и курение. Доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес рассказала, какой кофе является самым полезным для здоровья, а от какого следует отказаться . Об этом пишет Eat This, Not That! (перевод — lenta.ua).

«Известно, что кофе является противовоспалительным напитком, потому что он содержит полифенолы и антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают стресс и воспаление в организме», — говорит Ханнес.

Важно отметить, что в большинстве исследований говорится о пользе для здоровья черного кофе, то есть кофе без сливок и сахара.

Ханнес рекомендует начинать день с черного кофе, в котором отсутствуют какие-либо добавки. Свежеприготовленные эспрессо или американо помогут взбодриться с утра и сконцентрировать свое внимание на предстоящих делах. Помимо этого, данные виды кофе обеспечат защиту от УФ-излучения и усилят борьбу организма с инфекциями.

В свою очередь макиато, который подается со вспененным молоком, менее полезен. При этом в него лучше добавлять растительное молоко. Капучино содержит вредные жиры и дополнительные калории. По этой причине любителям данного вида кофе тоже лучше использовать растительное молоко.

Наиболее вредным медики считают латте. В нем много жиров и калорий. При этом молоко в данном напитке способствует нейтрализации содержащихся в нем антиоксидантов. В свою очередь кофеин делает белок казеин более трудноусвояемым. Фраппучино, моккачино и раф содержат в себе большое количество добавок и сахара, поэтому никакой пользы они организму не несут. Дана Ханнес рекомендовала употреблять данные виды кофе лишь изредка.

