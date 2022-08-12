«Уникальный случай, когда такое количество техники потеряно в один день» 2 12.08.2022, 13:40

Военный эксперт оценил масштабы разгрома российской авиации в Крыму.

Постепенно появляется больше информации о взрывах на военном аэродроме Саки около Новофедоровки в аннексированном Крыму. Опубликованы спутниковые снимки. На них военный российский аэродром 9 августа и на следующий день. Одна и та же картина, как на цветных, так и на черно-белых снимках. Уничтожено здание в левом верхнем углу, два самолета слева, один – в левом углу, три – по центру. Строение чуть повыше, самолет и строение в правом верхнем углу. И, кажется, шесть самолетов в самом низу, сообщает currenttime.tv.

Если судить только по появившимся фото, то получается, что 13 самолетов уничтожены или повреждены. Окончательные выводы по снимкам сделать невозможно. Ведь какие-то борты могли не находиться на месте во время удара. А какие-то могли быть в ангарах.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне ночью сообщил: Россия потеряла девять боевых самолетов. Министерство обороны России заявило в день взрыва, что на аэродроме просто сдетонировали боеприпасы и авиационная техника не пострадала.

Военный эксперт Алексей Мельник считает, что самолеты на аэродроме в Крыму были очень плохо защищены, а материальные потери оценивает как «колоссальные».

– Если посмотреть на спутниковые фотографии, то самолет стоит в таком стакане. То есть это земляной вал, который высотой выше киля самолета, образно говоря, и защищает самолет как раз от мин или бомб, которые падают рядом с этим капониром, и защищает как от осколков, так и от взрывной волны. Если что-то прилетает сверху непосредственно внутрь этого капонира, то понятно, что никакой защиты нет. Главное, что мы видим, это как раз самолеты, которые стояли в достаточно примитивных укрытиях. И при этом они не были рассредоточены по территории всего аэродрома. То есть они не были в бетонированных укрытиях, как это делается, например, на других аэродромах, где серьезно относятся к этому, когда строятся бетонные укрытия, которые по крайней мере от какого-то горящего осколка точно могут защитить.

Очевидцы там называли разное количество взрывов: где-то, может быть, до десяти. Но однозначно, что первой целью был склад боеприпасов. А самолеты либо получили повреждения в результате следующих ударов, либо это был просто разлет боеприпасов, которые сдетонировали, как сказали нам в российском Минобороны. Но в любом случае не было взрывной волны от одного какого-то мощного взрыва. В каждый из этих самолетов должно было попасть что-то горящее взрывающееся. Это уникальный случай, когда такое количество авиационной техники потеряно в один день. При этом нужно если оценивать в финансовых измерениях, это колоссальное. По сути, это где-то чуть ли не полгода того, что российская оборонная промышленность может производить.

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