В Беларуси закрыли одну из двух литовских школ 1 12.08.2022, 15:21

Инспекция МЧС нашла «нарушения».

Пелясскую среднюю школу, одну из двух литовских школ в Беларуси, закрыли, сообщает газета «Светлы шлях».

Школу перед началом учебного года «проверила» инспекция МЧС. При проведении проверки, как заявили в МЧС, в Пелясской средней школе был «выявлен ряд нарушений».

«Так, не обеспечена безопасная и беспрепятственная эвакуация детей и педагогов из помещения школы в случае чрезвычайной ситуации, не обеспечена надлежащая противодымная защита и защита от распространения огня. Кроме того, проведено перепрофилирование помещений по функциональному назначению. Склады перепрофилированы под учебные классы и мастерские», — рассказала официальный представитель областного управления МЧС Ольга Адиева.

По ее словам, выявленные нарушения «создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся и педагогов». На этом основании в адрес руководителя учреждения направлено предложение о приостановлении деятельности школы до устранения выявленных замечаний.

— Все учащиеся, а это 40 детей из Лидского района и 74 из Вороновского, будут переведены для обучения по месту жительства. Каждому из 24 педагогов, из которых 10 — граждане Литвы, будет предложено место работы на территории Вороновщины.

С закрытием школы в Пелясах, в Беларуси осталась только одна литовская школа — в Рымдюнах.

Школа в Пелясах была первой литовоязычной в Беларуси, она открылась в 1992 году, в последний год там учились более 120 детей, в штате — 23 педагога, 11 — граждане Литвы. Это частное учреждение образования, с момента открытия и до сих пор школу финансирует Министерство образования Литвы. В апреле, когда стало известно о прекращении обучения на литовском языке, ведомство пригрозило прекратить выделять средства на школу, если решение не будет отменено.

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