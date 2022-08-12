«Сомнений, что эти грибы можно есть, у меня не было» 3 12.08.2022, 16:27

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Мухомор вонючий

Минчанка рассказала, как пережила отравление ядовитыми мухоморами.

Недавно семья минчан попала в реанимацию из-за отравления грибами, которые глава семейства собрал в микрорайоне Сухарево. Оказывается, такие случаи происходят регулярно, иногда они заканчиваются летально. А если человек выживает, то восстанавливаться ему приходится очень долго и тяжело. Минчанка Юлия рассказала zerkalo.io, как два года назад она отравилась мухоморами и какие последствия это вызвало.

«Это был идеальный гриб — белый, с юбочкой, не надгрызенный»

Два года назад Юлия отправилась на турслет. Компания собралась в лесу в 500 километрах от Минска. Кто-то из отдыхающих насобирал грибов.

— Сомнений в том, что эти грибы можно есть, у меня не было — их собирали люди, которые всю жизнь этим занимались. Это был идеальный гриб — белый, с юбочкой, не надгрызенный, — вспоминает девушка.

«Красивые» грибы поджарили. Причем готовили их долго, а потом съели вместе с тушенкой и хлебом. Блюдо пробовала Юлія, семейная пара и 11-летняя девочка из соседней компании. Юлия вспоминает, что грибы были невкусные, очень горькие, но они были настолько голодными, что не обращали на это внимания и просто ели.

Уже потом девушка узнала, что ели они мухомор вонючий — очень ядовитый гриб, по токсичности находится на одном уровне с бледной поганкой. Его можно спутать с шампиньоном. А употребление приводит к тяжелым отравлениям и в большинстве случаев к смертельному исходу.

— Чтобы отравиться, человеку достаточно даже лизнуть этот гриб, а мы съели их очень много, — вспоминает девушка.

Через шесть-семь часов проявились симптомы отравления. Людей безостановочно рвало, диарея не прекращалась. Еще через несколько часов, когда стало ясно, что четверым заболевшим легче не становится, их доставили в ближайшую больницу. Там оказали первую помощь: дали уголь, сделали укол, поставили капельницу и посоветовали пить больше воды.

— Это были ужасные дни, от рвоты выворачивало наизнанку, постоянная диарея. Все внутренние органы очень болели, — описывает свое тогдашнее состояние минчанка.

Быстрее всех восстановился мужчина. А вот его супруге, Юлии и ребенку было намного хуже. Впрочем, через несколько дней из больницы их выписали, дальнейшую помощь им оказывали уже в Минске.

Через какое-то время Юлия узнала, что 11-летнюю девочку, которая отравилась вместе с ними, спасти не смогли.

«По ощущениям мне добавилось лет пять к возрасту»

Съеденные ядовитые грибы серьезно ударили по здоровью Юлии. У нее упало зрение, начались проблемы с печенью, желудком. Сейчас, по прошествии двух лет, белоруска оценивает свое здоровье как «в норме». Правда, отмечает, что полностью восстановиться пока не получилось:

— Глаза устают теперь быстрее, ношу очки. Внутренние органы вроде нормально, но чаще случают проблемы со стулом, иногда болит живот, месячные стали проходить тяжелее. Я бы сказала, что по ощущениям мне добавилось лет пять к возрасту.

Из-за произошедшего у девушки возникли психологические проблемы, по ночам снились кошмары. Чтобы избавиться от этого, она год принимала антидепрессанты и занималась с психологом.

Сейчас Юлия может есть любые продукты, диета ей не нужна. Хотя в первый год она ела только здоровую пищу — отварную, мягкое, чтобы желудку было легче, «не было дикой боли».

— Я все еще не ем грибы, от их запаха и вида тошнит. Внимательнее выбираю продукты: смотрю сроки, если что-то где-то подпортилось, то не отрезаю испорченный кусочек, а выкидываю полностью. Резче реагирую теперь на вкусы и запахи, наверное, это как защитная реакция организма. Если что-то невкусно, плохо пахнет и выглядит не очень, то я не стану это есть, — объясняет она.

«К бабкам с грибами хочется подойти и рассказать свою историю»

Девушка говорит, что после случившегося ее внутренний мир перевернулся. Она начала больше себя ценить и беречь: бросила курить, лучше следит за сигналами тела, употребляет витамины, позволять себе радости прямо сейчас, «как будто слетели запреты на полную жизнь».

— Мой организм, тело, стали более уважаемой персоной, с райдером. Ведь жизнь может закончиться в любой момент, — признается белоруска. — Меня очень злит лицемерие и тупость людей, которые, недоумевают, мол, такое могло произойти, наверное они глупые. Они рассказывают о том, как здорово умеют собирать грибы, никогда не ошибаются и все с ними нормально.

Люди просто не осознают реальную опасность и, к сожалению, учатся только на собственных ошибках. А когда вижу бабок, которые сидят где-нибудь возле метро и продают банки с консервированными грибами, то хочется подойти к ним и рассказать свою историю.

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