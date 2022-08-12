Генштаб Эстонии: Армия оккупантов в Украине скоро столкнется с логистическими проблемами 12.08.2022, 17:54

1,038

Без регулярных поставок ресурсов и техники войны не выигрываются.

Армия РФ скоро столкнется с логистическими проблемами в Украине. Она не сможет компенсировать потери в технике, и это отразится на исходе всей войны. Таким мнением поделился заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла в комментариях порталу err.ee.

Военнослужащий отметил, что с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла больше танков, чем имеется на вооружении у Германии или Великобритании. А западные санкции не позволяют производить новую технику.

"С этим у них проблемы. Войны часто выигрываются именно при помощи логистической поддержки", — заявил Вендла.

Заместитель начальника Генштаба также прокомментировал ход боевых действий. По его словам, оккупанты перебрасывают на юг дополнительную технику, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако в ближайшую неделю рашисты не изменят свою тактику: они продолжат создавать ключевое давление на направлении Бахмут — Северск. А что касается взрывов на аэродромах в Крыму и Зябровке, то это, по словам Вендлы, сигнал для россиян.

"К фундаментальным изменениям атака, конечно, не приведет. Но это показывает, что вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое они считают тылом. Подтвержденной информации о том, что произошло под Гомелем в Беларуси, что именно было уничтожено, нет. По разным данным, имеются потери в разных видах техники", — заявил Вендла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».