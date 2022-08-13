В ВСУ подтвердили уничтожение последнего для оккупантов моста под Херсоном 1 13.08.2022, 8:07

3,406

Вражеская группировка окончательно отрезана от снабжения.

В пятницу, 12 августа, на южных рубежах обороны Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупантам. Были ликвидированы 46 военных страны-агрессора, а также техника противника.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook. ВСУ нанесли 5 ударов по опорным пунктам оккупантов и по местам скопления вооружения и техники на Херсонщине.

Были поражены позиции врага в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения снова ударили по автомобильному мосту через дамбу Каховской ГЭС. Этот контрольный удар исключил использование россиянами моста по назначению.

Кроме того, за сутки ВСУ превратили в металлолом 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники войск РФ. Отмечается, что это подтвержденные потери оккупантов, а окончательные доразведываются.

Обстановка в южной операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируемой, отметили в ОК «Юг».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».