«Авто за 500 долларов пройдет техосмотр и будет ездить» 13.08.2022, 10:48

Белорус рассказал, чем примечательна автомобильная жизнь в Польше.

Герой материала на сайте abw.by Игорь переехал в Польшу год назад, накопил автомобильный опыт и готов им поделиться. Что оказалось непривычным и о чем в Беларуси можно только мечтать?

«Совсем «уставших» машин в Польше я не встречал»

– Давайте начнем с главного водительского документа – «прав». К чему готовиться белорусам, которые планируют остаться в Польше на длительный срок?

– В Польше можно спокойно ездить на белорусских «правах» в течение полугода. Если вы выезжаете в Беларусь, этот срок обнуляется. Но при отсутствии такой возможности «права» необходимо заменить на польские. Знаю, что многие ездят с белорусскими «правами» чуть ли не годами и особо не страдают от этого. Могут получить предупреждение, но о каких-то наказаниях я не слышал.

Чтобы заменить белорусские «права», необходимо обратиться в местную администрацию и написать заявление. Раньше в городском управлении решали вообще все формальности, но с недавних пор стало чуть сложнее. Белорусские посольства и консульства сделали так, что теперь за справкой о действительности белорусских «прав» нужно обращаться самостоятельно, стоит это около 30 евро. То есть раньше этим занималось городское управление, теперь – сам заявитель. Этот шаг можно пропустить, только если есть статус беженца или международной защиты, поскольку в таком случае обратиться в консульство возможности нет.

Польские «права» выдаются на тот же срок, до которого действуют белорусские. Если срок необходимо увеличить, тогда нужно пройти медкомиссию стоимостью около 45 долларов. И в зависимости от результатов медкомиссии «права» могут выдать на срок до 15 лет. Еще из трат – около 20 долларов за изготовление самого документа. Сдавать экзамен, проходить какую-то переподготовку – ничего этого делать не надо. Можно купить автомобиль хоть сразу после переезда, и все будет хорошо. Я приобрел авто спустя месяц пребывания в стране.

– Какие отличительные черты у польского автомобильного рынка? Чем он отличается от белорусского?

– Все плюс-минус похоже. Есть сайты с частными объявлениями. Есть очень активные сообщества в Facebook, где можно найти предложения от собственников. Правда, почему-то в Польше совсем не умеют фотографировать для объявлений – и это касается не только автомобилей. Вертикальные фотки с непонятных ракурсов, качество самих фото, как будто на совсем старый телефон. Иногда появляется идея для бизнеса в духе «сфотографирую ваше автомобиль для объявления».

Также здесь работают «комисы» – аналог наших автохаусов, но «комисы» очень часто пригоняют авто из Германии самостоятельно.

Совсем «уставших» машин в Польше я не встречал, как не доводилось сталкиваться и с обманом. Допускаю, что, если говорить о каком-нибудь свежем BMW, возможно, и встречаются восстановленные на скорую руку варианты только ради продажи. Мой опыт – это недорогие автомобили, с ними все более-менее неплохо. Понятно, что в объявлении может быть все идеально, а на деле будет стучать подвеска, обнаружатся еще какие-то проблемы. Но машина все равно не будет «упилком». Я покупал два автомобиля, мне плюс-минус правдиво рассказывали об их состоянии.

Самое главное – цена. В Польше можно купить авто за 500 долларов, оно пройдет техосмотр и будет ездить! Да, оно будет из 1990-х, тем не менее...

Первым моим автомобилем стал Fiat Panda с 1,2-литровым двигателем – за него я заплатил 1400 евро. Второй автомобиль – Peugeot Partner 2002 года из Германии. Стоимость самого авто не вспомню, но со всеми вложениями после покупки конечная цена составила 2500 долларов. Partner вовсе не идеален, где-то есть «жучок», где-то царапины. Но это косметика: машина не ржавая, салон в отличном состоянии. Я прошел техосмотр на Partner сразу же в день покупки, обслужил его по технической части и теперь езжу и не беспокоюсь о ремонтах.

«Иногда поляки могут не включить сигнал поворота, но это не массовое явление»

– Многие меняют страну жительства без какой-либо подготовки и без знания польского языка. Насколько он необходим в автомобильной жизни?

– Когда я переезжал, то знал на польском буквально пару слов. Когда спустя месяц дело дошло до покупки авто, не могу сказать, что это было как-то особенно сложно. Если вы знаете белорусский язык, то объясниться с поляками хотя бы на пальцах точно сможете.

У автомобилей в Польше есть техпаспорт и так называемая «карта поязду» – в этот документ вписываются новые собственники, выдается он на весь срок жизни авто в стране. Об этом нужно помнить: при покупке машины туда вносится срок действия вашей визы. Если виза заканчивается и вы, например, получаете ВНЖ, то эту информацию нужно обновить и в документах.

Что касается заполнения документов, то с этим тоже особых сложностей не возникало. В администрациях, насколько я замечал и знаю по своему опыту, есть люди, к которым можно обратиться за консультацией. Поляки любят бюрократию и чтобы все документы были в порядке, но при этом всегда помогут и подскажут, если ты чего-то не знаешь.

Сейчас стало еще проще: появились образцы документов на украинском языке, который еще более понятен. Заполнять, конечно, все равно нужно на польском, но в качестве подсказки работают они отлично.

– Какие впечатления от культуры водителей и местных привычек на дорогах спустя год жизни?

– В целом все тихо и спокойно. Это может быть в меньшей степени заметно по Варшаве с ее более активным трафиком, но какого-то дискомфорта нет. Если я еду на авто с «номерами» Белостока по той же Варшаве и где-то не совсем быстро соображаю, то другие автомобилисты относятся к этому доброжелательно и готовы пропустить при необходимости. В городах поменьше вроде Белостока все еще лучше. Это касается и самой организации дорожного движения: все логично, последовательно, сделано для удобства водителей и направлено на избежание конфликтов между автомобилистами и теми же пешеходами.

Я слышал от некоторых белорусов, что поляки ездят очень так себе. Иногда они действительно могут не включить сигнал поворота, но это не массовое явление. А вот скорость они превышают. В городах чаще всего ограничение 50, условно разрешенного превышения на 10 километров в час здесь нет. За лишние 2-3 километра в час наказывать еще вряд ли будут, но больше – лучше не рисковать. Однако очень многие поляки ездят вообще не 50.

За год в Польше меня штрафовали один раз, когда не заметил в Гданьске знак «Движение запрещено». Сотрудник муниципальной полиции оценил нарушение в 200 злотых на месте. Слово за слово – сошлись на 100 злотых с условием, что еще на 100 злотых я куплю что-нибудь детям.

– Местный автопарк – какой он?

– В Польше гораздо меньше старых автомобилей. Если на дороге что-то и встретится из 1980-х или 1990-х, то, скорее всего, машина будет как минимум в хорошем состоянии, если не близком к идеальному. Если у кого-то из местных есть старый автомобиль, он будет за ним смотреть. Достаточно много авто из 1990-х, которые до сих пор ездят с черными «номерами» старого образца. То есть, если у людей нет денег на новый автомобиль, они это понимают и стараются содержать пусть и не новую машину в хорошем состоянии.

«Бюджетники», как в Беларуси, здесь не настолько актуальны, это скорее удел коммерческого сегмента. Рынок Европы открыт – и этим все сказано.

– В Беларуси с каждым годом становится все больше автомобилей, парковки с этим количеством уже не справляются. В Польше так же?

– В центрах городов парковка почти всегда платная, за редкими исключениями. Чем больше город, тем дороже она будет. Точные суммы не скажу, потому что давно ими не пользовался. С наличием свободных мест каких-то проблем не замечал. Если уж совсем рядом припарковаться не будет возможности, то почти наверняка для машины найдется место где-нибудь в пределах 5-минутной доступности.

Правила парковки поляки особо стараются не нарушать, зато могут оставить машину на тротуаре. Все потому, что парковка на тротуарах во многих случаях легальна. Например, возле моего дома там можно сделать только остановку, а у соседнего разрешена уже полноценная стоянка. Там все время стоят автомобили наполовину на дорогу, наполовину на тротуаре, чтобы оставалось свободное место для прохода. Причем по дворам периодически ездит муниципальная полиция и смотрит, чтобы, например, водители не занимали места для инвалидов.

С культурой парковки все более-менее неплохо. Иногда, конечно, хочется дать по колесу какому-нибудь умнику, но это единичные случаи. В Минске у меня было куда больше поводов для недовольства «мастерами парковки».

«За день без страховки уже могут оштрафовать»

– Если говорить о содержании собственного автомобиля: страховка, техосмотр, налоги – все как мы и привыкли?

– Если вы покупаете свой первый автомобиль и у вас нет страховой истории, то страхование обойдется дорого. За первый год страховки Fiat Panda я заплатил более 300 долларов – это очень дорого. С каждым последующим годом, если все хорошо, страховые взносы будут уменьшаться и в конечном итоге составят что-то около 70 долларов. Есть важное отличие от Беларуси: страховка на авто должна быть в любом случае, даже если вы никуда не ездите.

За день без страховки уже могут оштрафовать. Так что нужно или продавать автомобиль, если он не эксплуатируется, или тратить деньги на страховку. Единственный вариант обойтись без штрафа – договориться со страховым агентом на быстрое оформление полиса с отсрочкой платежа на пару недель.

Еще одна интересная опция страхования – дополнительные пакеты. За дополнительную плату в страховые случаи можно включить, например, падение дерева на машину или повреждения от чьей-то неумелой парковки во дворе. Это еще не КАСКО, но такая возможность есть, причем стоит она не так уж дорого.

Как и в Беларуси, в Польше есть техосмотр. Насколько я заметил, на какие-то мелочи здесь особо не обращают внимания. Смотрят рулевое, подвеску, тормоза, свет и в целом на состояние авто, чтобы это был не «корч».

Очередей на техосмотр обычно нет. Приезжаешь, платишь 100 злотых (примерно 22 доллара) и проходишь. Оператор сам садится за руль и проходит всю линию, управляя ею с телефона. От меня участие потребовалось только во время осмотра рулевого управления из ямы. От отношения на станции остались хорошие впечатления - все очень доброжелательно.

Кроме страховки и техосмотра, автомобилисты больше ничем не обременены. Никаких дополнительных пошлин, налогов и всего такого прочего.

– Техническое состояние автомобиля насколько бьет по карману?

– В Беларуси у меня был гараж с ямой, инструменты и друзья, с которыми можно было увлекательно провести время, ремонтируя автомобили. Я ремонтировал машину сам, поскольку чаще всего у меня не было денег, чтобы отдавать ее на СТО. В Польше работы больше, свободного времени меньше. Самостоятельный ремонт отошел на второй план.

Если есть возможность обслуживать авто на СТО, то почему бы и нет? Запчасти дешевле, чем в Беларуси, но работа дороже. При этом, если человек не сидит без дела, то его доход, скорее всего, будет позволять посещать СТО. Я езжу на станцию к белорусам, у которых очередь расписана на неделю вперед. Их здесь любят и соотечественники, и поляки, потому что работают там профессионалы, которым можно доверять. В цены я особо не вдавался, потому что всегда делаю все необходимые работы комплексно.

Я не «айтишник» и не зарабатываю по польским меркам каких-то больших денег. Но дохода хватает и на СТО, и на жилье, и на семью с двумя детьми. Иногда даже остается на «пошиковать». Получается, что для меня здесь все гораздо доступнее, чем это было в Беларуси.

– Главная статья затрат – топливо. Его стоимость постоянно растет. Польша не исключение?

– Когда я переехал, литр АИ-95 стоил 4,7 злотого. АИ-92 отсутствует в принципе. За год топливо заметно подорожало. На пике стоимость выросла почти в два раза и превысила 8 злотых за литр: выходит, что регулярные подорожания на копейку еще не так страшны. А потом случился откат. Последние несколько недель бензин начал дешеветь и теперь стоит 6,9 злотого – это около полутора долларов. Оказывается, цены могут не только расти, но и падать.

– Какое самое яркое впечатление от автомобильной жизни в Польше осталось за год?

– Цены на автомобили – это однозначно. Здесь с парой тысяч долларов в кармане можно купить машину мечты. Коллега приобрел дизельный Jaguar X-Type примерно за 2000 евро. Очень эмоциональный автомобиль просто в отличном состоянии. Учитывая, что он сделан на базе Mondeo, это состояние можно без труда поддерживать и дальше.

Думаю, что, возможно, я продам свой Fiat Panda и куплю какой-нибудь автомобиль, о котором мечтал в молодые годы. Может быть, какой-нибудь Ford Probe. Если он здесь будет, то, скорее всего, будет стоить совершенно адекватные деньги.

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