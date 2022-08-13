Белорусы столкнулись с дефицитом жирной «молочки» 10 13.08.2022, 16:39

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Полки магазинов пустеют.

Белорусы сообщили «Зеркало», что в магазинах очень мало молочной продукции «пожирнее»: молока жирностью от 3,2% и сметаны жирностью выше 20%. Одна из читательниц позвонила за разъяснениями в МАРТ и Минсельхозпрод Беларуси. В ведомствах считают, что «проблемы нет».

На прошлой неделе белорусы заметили, что на прилавках магазинов очень мало жирного молока (от 3,2% жирности) и сметаны (с жирностью от 20%), а если зайти вечером, то этих продуктов можно не увидеть вообще.

— В последнее время если вижу молоко жирностью 3,2%, то оно будет ультрапастеризованное, с большим сроком хранения. Но в нем меньше полезных веществ, чем в пастеризованном. Сметана чаще всего стоит с 15−20% жира, сливок вообще может не быть. Много молочки производства России. Где наше? Говорят, что все идет на экспорт, а частью молока выкармливают телят, — возмущается минчанка София (имя изменено по просьбе женщины).

Читательница позвонила в Минсельхозпрод и спросила, куда пропала «нормальная молочка»? Сперва с ней в дискуссию вступила сотрудница ведомства.

— Когда к нам поступают такие звонки, мы уже сами заходим в магазин: там есть все. Возможно, магазин сам не рассчитался с заводом и поэтому производитель ему не поставляет продукцию.

Далее в разговор вступил заместитель министра Вадим Шагойко. Он отметил, что «нашего молока в стране достаточно в стране, производим с запасом».

Чиновник предположил, что проблема могла быть из-за «нерасторопности продавцов», их просчетов, может быть они продукцию «не выставили или поленились».

В МАРТ белоруске также сообщили, что возможно, это проблема локального уровня, потому что приоритетная задача — это насытить продукцией внутренний рынок.

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