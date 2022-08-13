Завтра днем в Беларуси ожидается до +32°С 13.08.2022, 21:53

Местами по стране пройдут кратковременные дожди.

14-15 августа погодные условия в Беларуси будут формировать неустойчивые и очень теплые воздушные массы черноморского происхождения. Установится жаркая погода, пишет pogoda.by.

14 августа ожидается переменная облачность, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +26..+32°С.

15 августа переменная облачность, местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С.

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