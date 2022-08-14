«Не купили Audi? Ошибка!»: объявление о продаже машины в Гомельской области покорило TikTok 6 14.08.2022, 12:45

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За сутки ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров.

«Четкая, дерзкая, как пуля резкая. Не купили Audi? Ошибка! Не купили Audi 100 С3 универсал? Фатальная ошибка». Именно так начинается видео в TikTok, в котором парень продает (или делает вид, что продает) машину. Судя по номерам — где-то в Гомельской области.

В ролике молодой человек в костюме в стилистике продаж американских шоу-румов 80-ых годов прошлого века, с долей иронии рассказывает о достоинствах автомобиля. Комментаторы (а комментариев под роликом на момент нашей публикации уже почти 1,5 тысячи) особенно восхищаются «передовыми системами безопасности» и «стеклянными фарами».

За сутки ролик собрал более 1,5 млн просмотров.

Молодой человек не озвучил стоимость автомобиля. Возможно, о продаже речи вовсе не идет, но некоторые комментаторы очень настойчиво предлагают купить эту машину.

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