«Не купили Audi? Ошибка!»: объявление о продаже машины в Гомельской области покорило TikTok

«Не купили Audi? Ошибка!»: объявление о продаже машины в Гомельской области покорило TikTok6
- 14.08.2022, 12:45
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За сутки ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров.
«Четкая, дерзкая, как пуля резкая. Не купили Audi? Ошибка! Не купили Audi 100 С3 универсал? Фатальная ошибка». Именно так начинается видео в TikTok, в котором парень продает (или делает вид, что продает) машину. Судя по номерам — где-то в Гомельской области.
В ролике молодой человек в костюме в стилистике продаж американских шоу-румов 80-ых годов прошлого века, с долей иронии рассказывает о достоинствах автомобиля. Комментаторы (а комментариев под роликом на момент нашей публикации уже почти 1,5 тысячи) особенно восхищаются «передовыми системами безопасности» и «стеклянными фарами».
За сутки ролик собрал более 1,5 млн просмотров.
Молодой человек не озвучил стоимость автомобиля. Возможно, о продаже речи вовсе не идет, но некоторые комментаторы очень настойчиво предлагают купить эту машину.
@iptemqqq
audi 100 c3 avant♬ White Noise - Eric Lam