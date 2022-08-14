закрыть
14 августа 2022, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Не купили Audi? Ошибка!»: объявление о продаже машины в Гомельской области покорило TikTok

6
  • 14.08.2022, 12:45
  • 3,124
«Не купили Audi? Ошибка!»: объявление о продаже машины в Гомельской области покорило TikTok

За сутки ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров.

«Четкая, дерзкая, как пуля резкая. Не купили Audi? Ошибка! Не купили Audi 100 С3 универсал? Фатальная ошибка». Именно так начинается видео в TikTok, в котором парень продает (или делает вид, что продает) машину. Судя по номерам — где-то в Гомельской области.

В ролике молодой человек в костюме в стилистике продаж американских шоу-румов 80-ых годов прошлого века, с долей иронии рассказывает о достоинствах автомобиля. Комментаторы (а комментариев под роликом на момент нашей публикации уже почти 1,5 тысячи) особенно восхищаются «передовыми системами безопасности» и «стеклянными фарами».

За сутки ролик собрал более 1,5 млн просмотров.

Молодой человек не озвучил стоимость автомобиля. Возможно, о продаже речи вовсе не идет, но некоторые комментаторы очень настойчиво предлагают купить эту машину.

@iptemqqq

audi 100 c3 avant

♬ White Noise - Eric Lam

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников