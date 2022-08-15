За несколько месяцев телефонные мошенники выманили у минчан $2 миллиона 7 15.08.2022, 13:18

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Названа самая популярная схема выманивая денег.

С марта в Минске возбуждено уже более 400 уголовных дел о телефонных мошенниках, которым удалось выманить у минчан свыше 6 млн рублей, или более 2 млн долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете, а также описали самую частую схему выкачивания денег из кошельков людей.

Неизвестные звонят, как правило, пожилым гражданам, говорят, что их близкий может стать фигурантом уголовного дела, и предлагают «решить» вопрос. Находясь в стрессовой ситуации, минчане передают порой довольно крупные суммы, даже не удосужившись позвонить своему родственнику и уточнить все обстоятельства.

— К сожалению, подобные случаи продолжают фиксироваться в сводках практически ежедневно, — отметили в Следственном комитете.

В качестве примера в ведомстве привели историю 84-летней жительницы Центрального района Минска. В конце июня пенсионерке на городской телефон позвонила якобы дочка: сообщила, что ее сбила машина и она находится в больнице. «Сотрудник милиции» пояснил, что авария произошла по вине родственницы пожилой женщины и та может лишиться свободы, если не «решить» вопрос неофициально. Для «освобождения» дочери от уголовной ответственности пенсионерка отдала курьеру 23 тысячи долларов, которая копила более 20 лет.

Аналогичная ситуация произошла с 77-летней жительницей Московского района столицы. Желая освободить от уголовной ответственности свою сестру, она передала мошенникам 6 тысяч долларов США.

По делам о телефонном мошенничестве уже задержаны более 90 граждан, 40 из них заключены под стражу.

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