Путин отправил на Запад «гонцов» выпрашивать перемирие с Украиной 2 16.08.2022, 8:06

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От имени Кремля действуют «очень серьезные люди».

Россияне активизировали усилия по проведению «референдумов» на захваченных территориях для давления на переговорный процесс. Одновременно российский диктаторо Владимир Путин отправил в Европу «гонцов» выпрашивать перемирие.

Об этом во время эфира с Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«У них (россиян - ред.) сейчас очередной заезд эмиссаров на Запад. При этом очень серьезные люди от самого Владимира Владимировича. Объясняют: "Ну давайте как-то договоримся, потому что уж как-то совсем неприлично получать. Проигрывать как-то совсем не вариант. Путина снимут - это же ужас. Взгляните, кто придет к власти. Это же неизвестно... еще хуже фашисты. А нам надо туда-сюда. Давайте договариваться по месту". Очевидно, им начинают показывать "красные линии". Вот Запорожская (АЭС - ред.). Почему сегодня разговор генсека ООН с Шойгу (министром обороны РФ - ред.) произошел? Шойгу очень долго "петлял" от этого разговора, а сегодня он состоялся. Там же еще Еленовку обсуждали и другие неприятные для них вещи», - заявил Арестович.

По его словам, во время переговоров в Стамбуле в марте россияне были готовы отвести войска на границы 23 февраля. Тогда о переговорах просила именно РФ. Сейчас россияне более настойчиво просят о переговорах.

При этом Арестович признался, что анализирует войну в Украине по опосредованным данным, ведь доступа к государственной тайне у него нет.

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