В Мелитополе прогремели взрывы: остановилось вещание телевидения оккупантов 5 16.08.2022, 10:30

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По предварительной информации, поврежден транзитный кабель.

В городе Мелитополь Запорожской области, временно занятом оккупантами, утром 16 августа были слышны взрывы. Предварительно, взрывы произошли в районе подстанции, после чего остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил мелитопольский городской глава Иван Федоров. Он уточнил, что инциденты случились около 7:00 вторника. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель.

«Утро оккупантов уже вторую неделю подряд начинается точно не с кофе», – отметил мэр.

По его данным, в городе прогремели два взрыва. Их причина пока что не раскрывается.

«Как ни пытается российская пропаганда «промыть мозги» нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское», – написал Федоров.

Напомним, утром 16 августа взрывы также прозвучали в оккупированном Крыму недалеко от Джанкоя. «Хлопки» прогремели на двух объектах.

Предварительно, это склад боеприпасов врага, а также трансформаторная подстанция. После этого незаконный «глава» полуострова Сергей Аксенов выехал на место происшествия.

В населенном пункте Майское начали эвакуацию населения, а росСМИ подтвердили, что произошла «детонация боеприпасов».

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