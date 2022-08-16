В Попасной ударом HIMARS был ликвидирован российский пропагандист 17 16.08.2022, 14:57

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Наемник в своих видео любил насмехаться над американским оружием.

На Донбассе ликвидирован российский наемник-пропагандист, известный как «Админ» или «Белый». Оккупант вел канал Grey Zone на YouTube и свой канал в Telegram, где пропагандировал войну России против Украины, сообщает obozrevatel.com.

Наемник очень любил насмехаться над американскими HIMARS – и именно они превратили его в «хорошего россиянина» во временно оккупированной Попасной. О ликвидации захватчика сообщают другие оккупанты и российские пропагандисты.

«Информация подтвердилась. Владелец канала Grey Zone, известный как 500, позывной Белый, попал под удары HIMARS'ов в Попасной», – гласит одно из сообщений о ликвидации наемника.

Он именовал себя «Админ» и в перерывах между блогерской деятельностью на околовоенную тематику (канал Grey Zone ассоциируют с ЧВК Вагнера) и вербовкой новых наемников для Евгения Пригожина, принимал участие в развязанных Россией войнах: во второй российско-чеченской, где был разведчиком, а после, уже как наемник-вагнеровец - в Сирии и на Донбассе.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "засветился", в частности, в боях за Мариуполь.

Примечательно, что в одном из своих «видеообзоров» вместе с еще одним таким же пропагандистом, «Админ» позволил себе шутки над американским вооружением: заявил, что не стоит называть населенный пункт, где они снимают свой ролик, «чтобы HIMARS не прилетел».

Судя по сообщениям других пропагандистов, именно HIMARS и помог наконец «денацифицировать» этого наемника.

Последний пост в Telegram-канале Grey Zone датирован 13 августа.

Учитывая, что на следующий день в Попасной украинские воины уничтожили штаб вагнеровцев, не исключено, что этот наемник пополнил перечень ликвидированных тогда оккупантов.

Напомним, 14 августа, стало известно войска РФ понесли потери в Попасной: там был разгромлен вражеский штаб, в котором дислоцировались наемники ЧВК, известной как Группа Вагнера. Эти головорезы отличались особой жестокостью во всех войнах, которые вела РФ, в том числе, в Сирии и в Украине.

Нанести точный удар по вражеской базе украинским воинам помог один из российских военкоров, который за несколько дней до уничтожения базы приезжал туда и выложил фотографии базы с привязкой к местности. Как признавали сами оккупанты, до этого о расположении штаба вагнеровцев мало кто знал.

Тогда же сообщалось, что во время удара по базе вагнеровцев там находился Пригожин, предполагалось, что он также мог погибнуть, однако эта информация не подтвердилась.

Впоследствии в сети показали, что осталось от штаба «вагнеровцев» в Попасной после удара. По предварительным данным, там было ликвидировано около сотни оккупантов.

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