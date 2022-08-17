Цензоры на Володарке испугались письма про смерть таракана 6 17.08.2022, 12:45

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Письмо написал один из политзаключенных.

Цензоры на Володарке не пропустили на волю письмо о смерти таракана.

Об этом рассказывает бывший политзаключенный Александр Карпук, пишет «Вясна»:

— В нашей камере были тараканы, пару раз видели крыс. И однажды мы решили похоронить со всеми почестями таракана. Я решил поделиться с друзьями этой историей в письме. Написал, что мы похоронили таракана. Судмедэксперт, сидевший с нами за «слив» данных, написал заключение о смерти.

Я написал все это в письме, но мне его вернули, потому что не прошел цензуру. Я сразу не понял, в чем проблема, но мне сокамерники напомнили прозвище главнокомандующего. На следующий день нам принесли средство для борьбы с тараканами, но потом у меня около недели были проблемы с письмами.

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