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Девушка идет из Пермского края в Минск, агитируя против войны

  • 17.08.2022, 21:18
Девушка идет из Пермского края в Минск, агитируя против войны

Она планирует пройти 2,5 тысячи километров.

29-летняя жительница Пермского края отправилась в пеший поход из родного поселка до Минска. Она планирует пройти 2,5 тысячи километров, чтобы по пути говорить с россиянами и белорусами о войне в Украине и собирать деньги на помощь политзаключенным в этих странах. Журналистов она просит не показывать ее лицо и в тайне держать маршрут следования, чтобы не подвергнуться преследованию со стороны властей и силовиков. Журналисты издания 7×7 записали монолог россиянки, которая рассказала о…

…о себе

«Привет, я Нонако! Если записывать по-японски, выглядит красиво. В пути называюсь Настей. Как сказал человек в дороге, Насть много, легко затеряешься. Ходить много, поэтому комплект супер облегчённый: одноместная палатка, летний спальник, пленка, ходовые и городские шмотки по одному комплекту, записная книжка, мелочевка еще килограмма на полтора. В целом несу килограммов 10, если считать с водой и перекусами».

… о причинах похода

«Я решила пойти в антивоенный поход, потому что эта мясорубка должна остановиться. Ничего, кроме сплоченного отпора мордорским людоедам мы сделать не сможем. Начать можно с помощи тем, кто уже проявил мужество – политзаключенным. Мы должны быть смелее. Пока мы трусим – смерть пирует. Я назвала свой поход «Сквозь Мордор», потому что маршрут проходит через территории, захваченные людоедской властью. В Беларуси людей намного больше, чем орков, и там людоедство очевиднее. Политзаключенные в этой стране в опасности из-за практики режима Лукашенко смертной казни. Палачу без разницы, кого вешать, как говориться».

… о белорусах

«А ведь белорусы – это идеальные славяне. Что они и доказали протестами в 20-м году. Искренние, свободные, смелые. Они думают о своем будущем и никому его в обиду не дают, как могут. Люди там как-то остаются людьми. Я желаю белорусам свободы, за которую они сражаются».

…о разговорах с людьми

«С людьми говорю о разном. Невозможно донести до людей свою мысль одинаково, если твоя цель – каждый человек по-отдельности. У меня есть два четких посыла. Первый – убивать людей нельзя, даже если очень хочется и даже если кажется, что за дело. Второй – доброта важнее жизни и свободы. А как доносить эти посылы, решаю не я, а ход разговора».

…о способе передвижения

«Пешком я иду, потому что умею это делать. Из-за диагноза мне нельзя водить машину, а на велосипеде я стану слишком активным участником дорожного движения, чего не желаю. Ну и пешком все замечаешь. Лягушат на дороге обходишь, чтобы не зашибить. На колесах о них и не подумаешь. Ну и это впечатляет. Людям почему-то нравится элемент опасности пешего похода и они охотнее идут на контакт».

…о рисках

«Знаю историю Александра Габышева. Она вдохновляет не только тем, что якутский шаман решил пешком до Москвы дойти, а тем, что Габышев заявил об этом на весь мир. Знал, что не дойдет. Знал о рисках ареста и карательной психиатрии. Но пошел гласно, чтобы люди что-то поняли. У меня же в планах все-таки дойти. Я не боюсь, задержания или психушки, но делаю все от меня зависящее, чтобы это произошло попозже, а не сегодня».

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