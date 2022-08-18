«Хуже всего одеты и с худшим оружием» 18.08.2022, 14:01

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Россия заранее поставила крест на части своих пленных.

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия не проявляет высокого интереса к некоторых группам своих же военнопленных.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, Россия не спешит обменивать террористов «ЛДНР» и принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже всего обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже всего одеты и с худшим оружием», — сказал Юсов.

Юсов также отметил, что несмотря на это, переговоры по обмену пленными продолжаются.

«Работа над возвращением украинских защитников продолжается, ждем новостей. Обменного фонда и других инструментов для возвращения бойцов в Украину достаточно. Кроме того, он постоянно пополняется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – один из инструментов возвращения наших защитников», — заявил он.