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«Любимец» Путина и потенциальная цель ВСУ в Крыму

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  • 18.08.2022, 15:00
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«Любимец» Путина и потенциальная цель ВСУ в Крыму

Как РФ пытается «прикрыть» Керченский мост.

Для российской власти Крымский мост – чуть ли не проект века. Для Путина, который приехал на его открытие лично, мост через Керченский пролив в аннексированный Крым превратился в предмет личной гордости. «Самый длинный в Европе», – хвалился президент России, осматривая построенный участок автодорожной трассы в 2018 году. Путин тогда сел за руль КамАЗа и проехал по трассе, не пристегнувшись. По дороге дотошно спрашивал про глубину ила, которая местами, как ему рассказали, достигала двадцати метров, пишет «Настоящее время».

Человек, построивший Крымский мост, – миллиардер Аркадий Ротенберг, близкий друг Владимира Путина. В детстве они вместе занимались дзюдо. А в 2020 году Путин вручил Ротенбергу звание Героя Труда за особые заслуги – строительство моста. Российское издание «Проект» выяснило, что друг Владимира Путина стал владельцем большого числа объектов на аннексированном побережье Крыма.

Что касается моста, то 19-километровый транспортный переход через Керченский пролив был построен за три с половиной года и обошелся бюджету в 228 млрд рублей. Или примерно $3,6 млрд по среднему курсу за годы строительства. Для сравнения: предполагаемый дворец Владимира Путина под Геленджиком, по подсчетам Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального, обошелся примерно в миллиард долларов.

Крымский мост стоил как три с половиной президентских дворца: «Он чего носится-то так со своим мостом? В стране за двадцать лет ничего не построили, но мост действительно есть, вот он и превратился в скрепу и главный символ».

Против сооружения Крымского моста выступали в Украине и Евросоюзе. ЕС ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве. В Брюсселе считают, что мост, соединивший аннексированный Крым и Россию, «подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Открытие автодорожной части Крымского моста обеспечило бесперебойную поставку различных товаров в Крым и обратно. Сократились сроки доставки грузов на полуостров, что было важно для строительной отрасли. Цемент, щебень, песок – все везут из России. Фура с грузом из Москвы и Московской области доходит в Крым за два-три дня. Без моста нужны недели.

Но сейчас Крымский мост – важный объект в войне. По этой артерии российскую армию снабжают на юге Украины. Россия перебрасывает технику, боеприпасы и военных. Для защиты Крымского моста задействованы силы Южного военного округа и Черноморского флота, а также береговая охрана: дежурят морские части погранвойск и Росгвардии. Количество ПВО, которое охраняет мост, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил как «бешеное».

Российский сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди рассказала, что мост охраняется с воздуха двумя полками ПВО. У них на вооружении зенитные ракетные комплексы С-400. По ее словам, они создают над Крымом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная защита системами ПВО более ближнего действия. Среди них – зенитные комплексы «Панцирь-С».

В июле стало известно, что противоракетную оборону моста усилили баржами с уголковыми отражателями. Ударят ли ВСУ по Крымскому мосту, который для Украины стал символом оккупации, в украинских СМИ обсуждается не первый месяц. Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в апреле говорил, что такой сценарий возможен. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда назвал эти слова анонсированным терактом.

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