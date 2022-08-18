IT-рынок труда Беларуси: Многие по идейным соображениям не готовы работать на российские компании 5 18.08.2022, 21:24

3,824

Сейчас происходит более массовый отток, чем в 2020-м.

Директор кадрового агентства Светлана Коростелева и HR-директор международной IТ-компании Екатерина Покало – о том, что происходит после начала российской агрессии в Украине на рынке труда в самой продвинутой отрасли белорусской экономики, пишет «Солидарность».

– Вы знаете, в сфере IT очень четко прослеживаются тренды в отличие, может быть, от всего рынка труда, – рассказывает Екатерина Покало в интервью ютуб-каналу «Белорусы и рынок». – И в плане компаний-работодателей, и в плане сотрудников, которые остаются в Беларуси и продолжают работать, именно здесь IT рынок очень сильно обеднел.

– Что касается выезда IT-специалистов, – продолжает мысль Екатерины Покало ее коллега Светлана Коростелева, – то, по статистике, за последних два года выехало около 20 тысяч человек.

И это очень много, учитывая, что общий объем рынка таких специалистов где-то 73-74 тысячи.

Покало продолжает:

– Есть очень четкая тенденция на то, что это будет продолжаться дальше. Единственное, что могу сказать, что это не будет такой быстрый панический отъезд, как это было в феврале-марте. Сейчас компании это уже делают запланировано.

Они изначально планируют, куда переедут, чем будут заниматься, каким образом поддержат сотрудников, либо сотрудники сами будут обустраиваться на новом месте. То есть, тренд сохранится.

И сохранится он по ряду причин, – объясняет HR-директор, – одна из них то, что очень много компаний, особенно, которые имели отношение к аутсорсу, которые выполняли огромное количество заявок на западный рынок, сейчас просто теряют своих заказчиков. И им нечем заменить этих заказчиков на нашем внутреннем рынке.

Возможно, со временем с востока мы получим другое количество заявок и каким-то образом это импортозамещение будет происходить, но эта история не быстрая.

Да и с точки зрения этических моментов, по словам Покало, она тоже неоднозначная, поэтому большая часть компаний и получает предложение о релокейте для продолжения сотрудничества с западными компаниями.

Кроме того, отмечает Екатерина Покало, есть и технический момент в плане получения оплаты за уже произведенную работу, за поддержку уже существующих проектов. То есть, есть серьезные проблемы с платежными системами, и это вносит огромную долю волатильности на рынок.

Санкции, введенные Западом в отношении Беларуси, также, по словам HR-специалиста повлияли на работу компаний.

– В рамках санкций отключаются какие-то инструменты, которые необходимы IT-компаниям и быстро найти им замену не всегда получается, а это тоже является огромной проблемой.

Плюс мы попали в такую геополитическую ситуацию, и мы все понимаем, что в дальнейшем, если это сотрудничество будет происходить, то западной компанией оно будет рассматриваться как токсичное. Я имею в виду сотрудничество с государствами, которые имеют определенную геополитическую позицию.

И это несмотря на то, что Беларусь, Украина и Россия всегда были прекрасным хабом для IT-технологий, потому что уровень и квалификация сотрудников, и их стоимость на мировом рынке – это было оптимальное соотношение.

Сравнивая отток IT-специалистов в 2020-м и после 24 февраля этого года, Екатерина Покало отмечает, что более массовый отток произошел в этом году. Но кто же тогда остался?

Светлана Коростелева объясняет:

– Остаются те, кто недостаточно хорошо владеет английским языком и у которых семейные обстоятельства не позволяют уехать куда-то за рубеж. И что происходит?

По моим наблюдениям их пытаются охватить работодатели из России или из русскоязычных стран. И дело в том, что по настроениям самих кандидатов, все происходит недостаточно позитивно, потому что есть какое-то внутреннее сопротивление у самих айтишников. Мол, почему я только что работала на западную компанию и западного работодателя, выполняла работу за высокую зарплату, а сейчас я должна идти и работать в какую-то российскую компанию.

То есть, помимо потери в заработной плане, многие, по идейным соображениям не всегда готовы работать на российские компании. Россия своими действиями очень сильно этому способствует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».