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Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил награду

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  • 19.08.2022, 12:22
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Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил награду

Украинец рассказал, как подбил вражеский самолет «из клюшки».

Украинский пенсионер Валерий Федорович, который помог уничтожить российский истребитель Су-34 в марте 2022, получил медаль «За содействие в охране государственной границы». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

«В марте пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь по вражескому истребителю Су-34, обстреливающему Чернигов. Самолет упал, а наш герой получил медаль «За содействие в охране государственной границы», ‒ отметили в полиции.

«На втором круге как пошло. Я из своей клюшки «бах». А оно как «бух». И упало», ‒ говорит сам мужчина.

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