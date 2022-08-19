Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил награду

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил награду2
- 19.08.2022, 12:22
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Украинец рассказал, как подбил вражеский самолет «из клюшки».
Украинский пенсионер Валерий Федорович, который помог уничтожить российский истребитель Су-34 в марте 2022, получил медаль «За содействие в охране государственной границы». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
«В марте пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь по вражескому истребителю Су-34, обстреливающему Чернигов. Самолет упал, а наш герой получил медаль «За содействие в охране государственной границы», ‒ отметили в полиции.
«На втором круге как пошло. Я из своей клюшки «бах». А оно как «бух». И упало», ‒ говорит сам мужчина.