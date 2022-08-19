Ученые выдвинули еще одну теорию того, откуда на Земле появилась вода 19.08.2022, 13:02

Некоторые из строительных блоков жизни на Земле могли быть сформированы в космосе.

Вода могла быть доставлена на Землю астероидами с внешних краев Солнечной системы, заявили ученые после анализа редких образцов, собранных в ходе шестилетней японской космической миссии. Стремясь пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной, исследователи тщательно изучают материал, доставленный на Землю в 2020 году с астероида Рюгу. Об этом пишет Daily Sabah (перевод — lenta.ua).

5,4 грамма (0,2 унции) камней и пыли были собраны японским космическим зондом под названием «Хаябуса-2», который приземлился на небесное тело и выстрелил в его поверхность «импактором».

Группа исследователей заявила, что они нашли органический материал, который показал, что некоторые из строительных блоков жизни на Земле, аминокислоты, могли быть сформированы в космосе.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ученые заявили, что образцы Рюгу могут дать ключ к разгадке того, как океаны появились на Земле миллиарды лет назад.

«Летучие и богатые органическими веществами астероиды С-типа могли быть одним из основных источников воды на Земле», — говорится в исследовании ученых из Японии и других стран, опубликованном в понедельник.

«Доставка летучих веществ (то есть органических веществ и воды) на Землю до сих пор является предметом серьезных дискуссий», — говорится в сообщении.

Но органические материалы, обнаруженные «в частицах Рюгу, идентифицированных в этом исследовании, вероятно, представляют собой один из важных источников летучих веществ».

Ученые предположили, что такой материал, вероятно, имеет «внешнее происхождение Солнечной системы», но сказали, что «вряд ли он был единственным источником летучих веществ, доставленных на раннюю Землю».

Hayabusa-2 был запущен в 2014 году с миссией на Рюгу, находящуюся примерно в 300 миллионах километров (186 миллионов миль), и вернулся на орбиту Земли два года назад, чтобы сбросить капсулу с образцом.

В исследовании Nature Astronomy исследователи снова приветствовали результаты, сделанные миссией.

«Частицы Рюгу, несомненно, являются одними из самых незагрязненных материалов Солнечной системы, доступных для лабораторных исследований, и продолжающиеся исследования этих драгоценных образцов, безусловно, расширят наше понимание ранних процессов Солнечной системы», — говорится в исследовании.

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