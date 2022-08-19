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Военное руководство РФ возлагает на Путина вину за провал в Украине

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  • 19.08.2022, 15:16
  • 13,618
Военное руководство РФ возлагает на Путина вину за провал в Украине

В Кремле паника.

В четверг, 18 августа, президент России Владимир Путин провел несколько совещаний в разных составах и форматах, в ходе которых обсуждались перспективы проведения так называемой «специальной военной операции» . На совещаниях Путину дали понять, что Россия больше не может наступать и даже может потерять захваченные территории.

Об этом пишет российский Telegram-канал «Генерал СВР», за которым якобы стоит отставной генерал Службы внешней разведки РФ. Совещания проводились с представителями руководства министерства обороны и Генштаба и в присутствии секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

«Президенту окончательно дали понять, что ни у кого в министерстве обороны и в Генштабе нет уверенности не только в целесообразности дальнейших попыток наступления на фронте, но и наоборот – есть уверенность, что контрнаступление украинских войск может быть эффективным и чревато потерей для России недавно захваченных территорий», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что представители Генштаба и министерства обороны, посвященные в планы Путина по захвату Украины до начала войны, за глаза попрекают его тем, что Украина сейчас использует ту самую тактику, от которой в ночь на 24 февраля перед началом войны отказался сам Путин. А именно – планомерно уничтожать ударами склады, технику, инфраструктуру, командные пункты противника и т. д., проводя подготовку перед наступлением (в случае Украины – контрнаступлением), а не одновременно с ним.

«Надо сказать, что практически все военное руководство России возлагает вину как за неудачное начало и в целом ход военной операции, так и за огромные потери живой силы и вооружений именно на президента Владимира Путина. У военного руководства нет сомнений, что их сделают крайними за все неудачи и проблемы на фронте. А это совещание фактически закончилось высказыванием Патрушева о необходимости искать выход из ситуации, иначе начнется удачное контрнаступление ВСУ, проблемы будут накапливаться, как снежный ком, и решать их будет труднее с каждым днем», – пишет «Генерал СВР» .

Он добавляет, что все последующие совещания и общение Путина с людьми из близкого окружения были посвящены поиску выхода из ситуации. Обсуждались разные варианты, от возможности мобилизации и применения тактического ядерного оружия до открытия второго фронта в третьих странах, а также до «жестов доброй воли» с возвращением Украине захваченных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Также якобы обсуждался «крайний» вариант, когда Украине, кроме перечисленных территорий, «Л/ДНР» , опять же по «доброй воле» , согласятся вернуть территории, захваченные после 23 февраля этого года.

«Решение вчера принято не было, но обсуждение «крайних» вариантов в присутствии и по инициативе президента привело многих к печали. Все без исключения собеседники Путина поняли, что «хороших» вариантов решения насущных и будущих проблем на фронте у президента просто нет. Разочарование элит в лидере – это худшее, что может быть для президента. Путин вчера фактически дал старт «началу конца» своего правления и возглавляемого им режима», – заключает «Генерал СВР» .

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