Как гены влияют на нашу жизнь 1 19.08.2022, 18:27

Многие наши привычки заложены в ДНК.

На недоуменный вопрос родителей «и в кого ты такой?», ответ может быть один - в вас, дорогие. Об этом говорят исследования ученых Эдинбургского университета, которые обнаружили, что ДНК определяет, будет ли человек любить алкоголь и даже какой напиток он предпочитает, пишет The Sun. И привели еще ряд примеров, когда гены определяют нашу жизнь.

Нелюбовь к кофе заложена в ДНК

Да-да, если вам трудно обходиться без кофеина, возможно, дело в ваших генах.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, говорится, что ген PDSS2 означает, что люди пьют меньше кофе.

Теория заключалась в том, что им требовалось меньше кофе, чтобы чувствовать себя бодрыми и счастливыми, чем их коллегам, зависимым от кофе.

В изменах виноват «ген плейбоя»

Согласно исследованиям, сыновья неразборчивых в связях отцов в два раза чаще изменяют женам.

Исследование с участием зебровых вьюрков (птицы такие), опубликованное в Proceedings Of The National Academy Of Sciences, показало, что у некоторых самцов есть «ген плейбоя», вариант гена DRD4, ищущего острых ощущений.

В спортзал не хочется ходить не из-за лени

Случалось ли с вами такое: вы понимаете, что надо ходить в спортзал и заниматься физическими упражнениями, а с другой, ну мучение это непреодолимое!

Выводы, сделанные исследователями из Университета Джорджии, позволяют предположить, что у некоторых из нас может быть ген, который препятствует высвобождению дофамина, вызываемого физическими упражнениями, гормона хорошего самочувствия.

Другое исследование, опубликованное в журнале «Медицина и наука в спорте и упражнениях», показало, что примерно 25% из нас имеют генетическую особенность, которая замедляет выработку или повторное поглощение дофамина, связанного с физическими упражнениями, что делает тренировку мучением.

Плохой сон на всю жизнь могла подарить мама

Исследование Уорикского университета показало, что дети матерей, страдающих бессонницей, спят не так долго и глубоко. Однако, если у вашего отца бессонница, это не имеет такого же эффекта.

Дополнительные данные показывают, что мы можем быть генетически предрасположены к тому, чтобы быть жаворонками или совами.

Исследователи обнаружили, что существует 351 участок вашего генетического строения, который может влиять на наши привычки бодрствования и сна.

Рыжие лучше переносят боль

Исследователи из Ольборгского университета в Дании вводили испытуемым капсаицин, активный компонент перца чили, и обнаружили, что рыжеволосые лучше переносят острую пищу, а также дискомфорт от укола булавкой.

Тем не менее, различные исследования показывают, что рыжеволосые люди в мире — это 2% населения - более чувствительны к холоду и менее чувствительны к инъекционным формам анестезии.

Сладкого требует организм

Исследователи из Университета Копенгагена изучили гены 6500 человек и обнаружили, что те, у кого был один из двух вариантов гена FGF21, были примерно на 20 процентов более склонны к сладкому.

Они также обнаружили, что те же генетические вариации присутствуют у людей с низким содержанием жира в организме.

Вкусы заложены природой

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили тесную связь между личными вкусами и генами.

Они изучили режим питания более чем 3000 близнецов и обнаружили, что однояйцевые, у которых 100% одинаковых генов, с большей вероятностью предпочтут одну и ту же пищу, чем разнояйцевые близнецы, чей генетический состав больше похож на обычных братьев и сестер.

Но пробы и факторы окружающей среды тоже влияют на предпочтения.

