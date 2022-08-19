Как лукашисты мешают хлеборобам работать 14 19.08.2022, 19:19

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Четыре комбайнера и 12 начальников

Показуха нервирует работников.

В Беларуси продолжается уборочная кампания — по традиции, под пристальным наблюдением вертикали власти, начиная с правителя.

Лукашенко лично инспектирует хозяйства в различных регионах и дает различные «ценные» советы министрам, областной администрации, ученым и рядовым комбайнерам. Его в ответ встречают караваями, хлебом из тритикале, рапсовым и горчичным маслом, семенами рапса.

А следом за диктатором «в поля» выезжает премьер-министр, областные и районные чиновники, местная самодеятельность…

«Салідарнасць» собрала несколько показательных картинок о том, что еще происходит в августе-2022 на отечественных нивах.

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Роман Головченко 19 августа отправился в Гомельскую область. Прямо в одном из полей девушки вручили ему красно-зеленый букет, «дняпроўскі паклон» и куклу от мастеров Рогачевщины — символ благосостояния и богатства (крайне необходимая вещь для белорусской экономики).

Также Головченко посетил в агрогородке Заполье СУП «Заболотье-2010» и молочно-товарную ферму на 600 голов. К этому кадру так и просится подпись «премьер — третий слева».

Премьер так воодушевился, что пообещал рекордное внешнеторговое сальдо по итогам года, поймать точку рентабельности в молочной отрасли и «не оставить народ без элитных сортов сыра».

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А вот так чествуют первого «трехтысячника» на зерноуборке в Витебской области: поздравить героя страды прибыла вся местная вертикаль, от области до района.

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Говорит и показывает «Чечерский вестник»: «Все 7 экипажей комбайнов ОАО «Отор» буквально в унисон, шаг в шаг переступили тысячный рубеж по намолоту зерна». Поздравить хлеборобов приехало районное начальство и народный коллектив «Чачэрцы». Ковер в поле привезли с собой или ограбили местный ДК, не сообщается.

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В Бобруйском районе поздравлять экипажи молодых механизаторов ОАО «Михалевская Нива» прибыли депутаты районного молодежного парламента, пишет местная «Трыбуна працы». Песни, танцы, микрофоны, коллективное селфи для отчета:

А это в СПК «Гигант» руководитель администрации правителя Игорь Сергеенко оценивает продукцию комбикормового завода:

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