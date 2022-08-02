В Минске объявился «четырнадцатый друг Оушена» 1 2.08.2022, 10:37

1,712

иллюстрационное фото

Он висел под потолком в салоне связи.

В Минске задержали 38-летнего жителя столицы, который подозревается в покушении на кражу в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 31 июля в одном из торговых центров столицы 38-летний неработающий мужчина, спрятавшись в уборной, дождался закрытия магазина. Убедившись в отсутствии сотрудников центра, он проник в помещение салона сотовой связи через вентиляционную шахту.

Похитив различные гаджеты на общую сумму более 36 тысяч рублей, покинуть помещение он решил тем же путем. При прохождении «полосы препятствия» мужчина не удержал сумку, которая упала на пол уже другого павильона из-за чего сработала сигнализация.

Прибывшие правоохранители подозреваемого поймали с поличным. Отыскать его труда не составило — он висел под потолком.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ч.4 ст. 205 УК (Покушение на кражу, совершенную в особо крупном размере).

В опубликованном пресс-релизе Следственного комитета подозреваемого назвали «четырнадцатым другом Оушена» по аналогии с американским фильмом-трилогией о ворах, которые разрабатывают сложные схемы для совершения многомиллионных ограблений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».