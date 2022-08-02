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Уволен «сенатор» и директор птицефабрики «Дружба»

  • 2.08.2022, 20:58
  • 2,046
Уволен «сенатор» и директор птицефабрики «Дружба»
Василий Маркевич

На предприятии говорят, что он может быть задержан.

На ОАО «Птицефабрика «Дружба» сняли с должности директора Василия Маркевича, который возглавлял ее почти 20 лет. Сотрудники сообщали о том, что его вероятно задерживали. Маркевич — также член «совета республики». «Зеркало» рассказывает, что об этом известно.

Несколько не связанных между собой источников 1 августа сообщили редакции «Зеркала», что был задержан Василий Маркевич, гендиректор птицефабрики «Дружба» в Барановичском районе. Сотрудники предприятия говорили, что задержание могло быть связано с получением взятки.

С сайта предприятия в тот же день пропало упоминание Маркевича в разделе руководства, а также позиция гендиректора в целом.

Журналист «Зеркала» позвонила заместителю гендиректора Валерию Самущику как физлицо — он подтвердил, что Маркевич на этом посту больше не работает, но пояснять причины отказался. Также в администрации предприятия не стали отвечать на вопросы о подробностях увольнения, подтверждать или опровергать информацию о задержании.

Сам уже бывший гендиректор 2 августа ответил на наш звонок, но сразу же положил трубку, как только услышал вопрос. Нам неизвестно, в каком правовом статусе он сейчас находится.

Птицефабрика «Дружба» — одно из крупнейших предприятий по производству мяса птицы в Беларуси. Василий Маркевич возглавил его в 2003 году. В 2014-м году Лукашенко вручал ему благодарность за «значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства». Маркевич также заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси, кавалер ордена Трудовой Славы за «личный вклад в развитие промышленного комплекса и достижение высоких производственных показателей».

Входит в нынешний состав «cовета республики», Постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам, представляет Брестскую область. Избирался в верхнюю палату парламента и в прошлом созыве, до этого — в Барановичский районный и Брестский областной «советы депутатов».

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