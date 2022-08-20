Зыгмунт Чехович: что известно об одном из руководителей восстания 1863—1864 года? 20.08.2022, 16:04

Его библиотеку изучал Янка Купала.

19 августа 1831 года родился Зыгмунт Чехович. Он появился на свет в деревне Сурвилишки Дисненского уезда Виленской губернии (сейчас Поставский р-н, Витебская обл), пишет planetabelarus.by.

В 1851 году окончил Виленский шляхетский институт, а затем с отличием окончил Петербургский университет.

На уездном сейме в Свенцянах в 1861 г. землевладельцы единогласно приняли проект создания публичной библиотеки. Зыгмунт Чехович передал 150 книг с тем, чтобы после прочтения заменить их на другие. В 1862 – 1863 годах был членом Виленского «Комитета Движения». После его ликвидации занимает должность секретаря в «Отделе руководителей провинциями Литвы». Зыгмунт Чехович был сторонником Кастуся Калиновского.

По доносу был арестован 31 августа 1863 года и приговорен к расстрелу, однако позднее приговор заменили десятью годами каторги. Генерал-губернатор Муравьев посчитал это наказание слишком мягким и повысил срок до 12 лет каторжных работ.

Несмотря на жесткое давление, верноподданический адрес революционер не подписал. Каторгу отбывал в Нерчинских рудниках. Имение в Сурвилишках царские власти передали генералу Маврису.

После освобождения проживал в имении Малые Бесяды Вилейского уезда Виленской губернии (сейчас Логойский район, Минской области). В Малых Бесядах Чехович создал большую библиотеку.

С Чеховичем познакомился молодой Янка Купала, семья которого в 1895–1904 жила в соседнем фольварке Селище. В доме Чеховича, которого он называл «идеалистом и мечтателем». Купала пользовался его библиотекой, и в разговорах с ним узнал много подробностей про восстание 1863 – 1864 годов.

Зыгмунт Чехович скончался 10 октября 1907 года.

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