Белорусские ученые учатся печатать на принтере 3D-колбасу 14 22.08.2022, 21:02

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Рикотту и маскарпоне уже умеют.

Белорусские ученые работают над разработкой 3D-технологии мясного принтинга. Об этом рассказал в эфире СТВ директор Института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Гордей Гусаков.

Специалисты разрабатывают мясную эмульсию, которую можно будет использовать для печати продуктов на 3D-принтере. Уже сейчас белорусские ученые умеют печатать рикотту или маскарпоне. На очереди — «3D-колбаса». Когда она появится Гордей Гусаков не уточнил.

Кроме того спикер сообщил, что к началу 2023 года специалисты научно-практического центра намерены выпустить белорусскую вегетарианскую колбасу. Она не будет уступать обычной колбасе по питательным и физико-химическим свойствам (по содержанию белков, жиров и других веществ).

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