Белорусский диктатор назвал канцлера Германии пацаном 8 26.08.2022, 20:46

3,078

Во время «общения» с журналистами на Минском механическом заводе Лукашенко вновь отличился скандальными высказываниями.

Как передает БелТА, комментируя недавние слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в разговоре с ним Путин cтал отрицать независимость Беларуси и Украины, Лукашенко заявил:

- Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые, - сказал диктатор.

По словам Лукашенко, с теми, кто думает иначе, он «даже не разговаривает». «Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда, - сказал правитель. - Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».