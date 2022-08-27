Пережить жару на даче: какие недорогие дома продаются под Минском 1 27.08.2022, 14:31

В некоторых из них можно жить круглый год.

Единого мнения по вопросу, стоит ли покупать дом в садовом товариществе для постоянного проживания в пригороде Минска, похоже, нет и не будет. Но в чем все точно уверены, так это в том, что если уж и покупать себе такой вариант жилья, то оно должно быть с отоплением и современными удобствами. Сайт realt.by опубликовал подборку новых и отремонтированных дач, на которых не страшно и зазимовать.

СТ «Овощник-плюс», Брестское направление, 55 км от МКАД

Это СТ находится рядом с трассой М1, к нему хорошие подъездные пути. Вокруг шикарные грибные леса.

Дача здесь вполне стандартная, но после ремонта выглядит оригинально — фасад из силикатного кирпича воспринимается совсем по-другому, если его покрасить в серый цвет.

Общая площадь — 53 «квадрата». Внутри — отличный интерьер в лаконичном современном стиле со стильной мебелью.

Первый этаж занимает прихожая, кухня-гостиная и санузел. На втором — единое пространство мансардного этажа.

Отопление электрическое, вода центральная, канализация местная.

Участок 6 соток, угловой.

Стоимость дачи с мебелью — 19 900 долларов.

СТ «Машиностроитель», Молодечненское направление, 5 км от МКАД

Дача находится в ближайшем пригороде. И это одно из самых живописных мест возле Минска — большой лесной массив, рядом Минское море. К СТ удобные подъездные пути. В ближайшем населенном пункте, Ратомке, есть магазины, почта, банк, больница. Хорошо развито транспортное сообщение: автобусы, маршрутки, электричка.

Здесь продается просторный дом, состоящий из старой и новой частей: в 2022 году к основному дому пристроили каркасную двухэтажную часть. Общая площадь теперь составляет 70 м2.

В новой части находятся две комнаты, кухня и мансардный этаж. Так же появилась зона камина-барбекю, прихожая, просторная гостиная и то, без чего нельзя представить современное жилье — санузел с душевой кабиной. В доме есть погреб.

Отопление электрическое, канализация местная. Чтобы жить здесь постоянно, потребуется пробурить скважину, так как водопровод в СТ сезонный.

Участок небольшой — 5,6 сотки. На нем растут плодовые деревья, есть хозпостройки.

Стоимость этой дачи — 29 500 долларов.

СТ «Рябинка», Брестское направление, 25 км от МКАД

У этого СТ одно из главных преимуществ — близость к съезду с трассы М1. При этом место тихое и и спокойное. На автомобиле дорога до Минска занимает всего 25 минут.

На участке расположен полностью готовый для проживания двухэтажный коттедж площадью 36 м2 плюс подвал на 30 «квадратов». В нем большая гостиная-кухня, две спальни и просторная закрытая терраса на верхнем этаже с большими окнами и хорошим видом на окрестности.

В нем есть все необходимые коммуникации: электричество, центральное водоснабжение, местная канализация. Отапливается дом твердотопливным котлом (установлен в подвале).

В доме оборудован совмещённый санузел с душевой кабиной и качественной сантехникой.

Участок ровный, квадратной формы, 6 соток, огорожен забором из металлопрофиля. Территория ухожена и облагорожена. Растёт красивый сад, кустарники и цветы. Для хранения садового инвентаря предусмотрена хозяйственная постройка.

Стоимость - 32 500 долларов.

СТ «Синегорье», Могилевское направление, 27 км от МКАД

Товарищество находится рядом с Петровичским водохранилищем, аэропортом и индустриальным парком «Великий камень». К СТ круглогодичный подъезд, дорога чистится техникой.

Тут продают красивый дом в современном стиле с большими окнами. Он построен из блоков, утеплен. Общая площадь — 66 м2.

Жилая часть окнами выходит на южную сторону, поэтому в ней светло целый день. Гостиная со вторым светом совмещена с кухней. В доме две спальни (одна на первом этаже, вторая на мансарде). Санузел совмещённый, облицован плиткой. Стены подготовлены под чистовую отделку. Половое покрытие — плитка и половая доска.

Отапливается дом электрокотлом с радиаторами и тёплым полом в зоне кухни, прихожей и ванны. В котельную есть отдельный вход с улицы. Вода из собственной скважины, канализация местная.

Участок 10 соток, в двух уровнях, с красивым видом на лес и поля. На нем растут взрослые сосны, под которыми отлично разместится беседка или лаундж-зона. Также посажены маленькие сосенки по периметру участка.

За все это просят 52 000 долларов.

СТ «Лесное-Белмедпрепараты», Брестское направление, 51 км от МКАД

Эта дача находится на приличном расстоянии от Минска, но у нее есть неоспоримые преимущества — вокруг красивый лес и в 150 метрах — озеро Полоневичи с чистой прохладной водой, песчаным пляжем. К СТ удобный подъезд, дорога заасфальтирована, есть магазин, каждый час ходит маршрутка от метро «Института Культуры».

Здесь продается новый дом, построенный в этом году. Общая площадь 72,4 м2. Он из газосиликатных блоков, утеплен пенопластом. На фасаде — декоративная штукатурка, крыша — ондулин, окна — ПВХ, входная дверь металлическая. Внутри выполнена чистовая отделка — на полах ламинат, потолок натяжной.

В доме разведена вся электрика. Отопление электрическое с конвекторными обогревателями (управление через приложение с телефона). Вода централизованная, канализация местная. Есть погреб.

Земельный участок 5,4 сотки, рядом практически нет соседей. Стоимость — 33 500 долларов.

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