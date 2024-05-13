Зеленский провел перестановки в Службе внешней разведки Украины 1 13.05.2024, 18:24

Владимир Зеленский

Уволен первый заместитель главы ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести кадровые изменения в Службе внешней разведки.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно первому указу, президент уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

При этом вторым указом Зеленский назначил Олега Луговского заместителем главы Службы внешней разведки.

Андрей Алексеенко родился в 1963 году в Черниговской области. Окончил Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко. После этого работал на разных должностях в системе Министерства иностранных дел Украины.

27 ноября 2017 года Алексеенко указом президента был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки.

С 16 марта по 11 июня 2019 года исполнял обязанности главы Службы внешней разведки.

При этом о Луговском информации в открытом доступе нет.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Ранее главой СВР был Александр Литвиненко. Глава государства решил доверить ему должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны.