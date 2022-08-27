«Друзья, однажды, гуляя с собакой, встретили медведя» 27.08.2022, 20:31

2,538

Бывшего бобруйского зооволонтера шокировало отношение к животным в Польше.

Бобруйчанка Ирина до отъезда из Бобруйска много лет помогала зоозащитникам города, поддерживала разные экопроекты, поэтому на новом месте жительства в Польше сразу обратила внимание именно на этот аспект, пишет «Вечерний Бобруйск».

Ирина перебралась в Польшу примерно год назад по работе. Какое-то время жила в Сопоте (курортном городке на Балтийском побережье, недалеко от Гданьска), а сейчас перебралась в Белосток.

– Это довольно большой город с населением около 300 тысяч человек, – рассказывает Ирина. – Расположен он вблизи белорусской границы, в 85 километрах от Гродно и 480 – от родного Бобруйска.

– Я была впечатлена тем, как сильно тут дикая природа интегрирована в городскую жизнь, – добавляет девушка.

Неожиданные встречи

– За пять теплых месяцев я дважды встретила в городе и ближайшем пригороде диких кабанов, один раз – лося и косулю. А ежей встречаю регулярно. У них, похоже, какой-то магистральный маршрут проложен прямо по моему участку, – улыбается Ирина.

Друзья девушки, живущие в тихом районе недалеко от леса, однажды, гуляя с собакой, встретили медведя. По словам ребят, тот испугался сильнее, чем они, и все обошлось.

Бобруйчанку поначалу нервировали внезапные кабанчики в парке или огромные чайки на подоконнике. Но со временем, признается Ирина, она перестала опасаться.

– В местных пабликах полно фото и видео с «дзікамі», гуляющими по городу, – рассказывает она. – То и дело появляются фото с бобрами. Не такие уж они и дикие животные. Людей не боятся, агрессии обычно не проявляют.

Сами же поляки, по словам Ирины, встречи с родной фауной обычно воспринимают спокойно.

– Есть видео, где семейство кабанов переходит дорогу вместе с толпой спешащих людей, которые просто стараются не зацепить животных.

Развел костер – получил штраф

Ирина часто выходит на пробежки и просто гуляет в лесу под названием Петраше. Он начинается практически от самой границы Белостока, наподобие лесного массива санатория «Шиннник» под Бобруйском.

– Однажды я восемь километров намотала по дорожкам и тропинкам Петраша, – вспоминает собеседница. – За это время увидела только три пластиковые бутылки. Иного мусора, кажется, не было. И это при том, что в лес регулярно ходят отдыхать люди: катаются на велосипедах, бегают, гуляют с собаками.

Кстати, бобруйчанка заметила, что по ягоды-грибы местное население, похоже, не ходит, хотя в окрестных лесах их довольно много.

Природоохранные службы Польши сурово относятся к нарушителям закона.

– Нельзя разводить огонь в польских лесах, за это могут чувствительно оштрафовать – до 5 тысяч злотых (2 718,73 бел. руб. – прим. авт.), – рассказывает Ирина. – Разжечь костер и устроить пикник можно только в специально оборудованном месте.

По словам собеседницы, польская государственная лесная инспекция даже подготовила карту-справочник, на которой можно уточнить, где именно разрешено отдыхать в лесу.

– Я сама пока не выбиралась тут с палаткой в лес. Но, как показала практика моих друзей, просто поставить палатку и заночевать в лесу можно, – объясняет Ирина. – Вместо костра лучше использовать обычный одноразовый гриль. Тогда, скорее всего, претензий к отдыхающим не будет.

При этом, отмечает девушка, нужно быть готовым к тому, что с проверкой может приехать лесная охрана – Straż leśny. Они следят за тем, чтобы в лесу было чисто, могут напомнить, что место стоянки после себя нужно оставить в порядке, и записать номера машины, чтобы потом, в случае чего, найти владельца.

Забота и «адаптация»

– Я была удивлена, не увидев на улицах польских городов ни одной бездомной собаки, – отмечает Ирина. – Встречала, правда, котов, но только пару раз. Здесь очень строго относятся к стерилизации и ответственности хозяев за своих питомцев. Поэтому «брошенки» – большая редкость. И бесконтрольно плодиться они не могут.

Из местных СМИ Ирина узнала, что в Польше каждый год около 20 миллионов долларов выделяется из налогов на содержание, питание и лечение бродячих кошек и собак. Их не усыпляют через 5 дней после отлова, а лечат, ухаживают и ищут дом.

– Если поляк заметит на улице бездомного пса или котика, то просто позвонит в специальный патруль, – рассказывает Ирина. – Животное заберут в приют, обследуют, обработают и будут заботиться, пока не найдут ему хозяина. В этой работе так же, как и у нас, в Беларуси, участвует и много волонтеров. Их поддерживают власти и местные жители.

Желающим забрать животное из приюта или от волонтеров придется, по словам бобруйчанки, подписать договор об опеке. Требования к такому опекуну очень серьезные. А ответственность за животное – вплоть до уголовной.

– Еще мне нравится, что у вокзалов, торговых центров и многих муниципальных зданий, особенно в больших городах, есть поилки для собак. Это очень удобно для хозяев, гуляющих с питомцем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».