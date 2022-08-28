Распад России уже просматривается 1 Александр Немец

28.08.2022, 14:43

5,528

Началась и финансовая катастрофа.

Последние две недели я, без особой спешки, готовил большой материал «Итоги шести месяцев войны» (с 24 февраля по 24 августа 2022 года).

Для начала предполагалось показать военные итоги: «Путинская агрессия потерпела крах и окончательно выдохлась. 19-20 августа несколько ведущих украинских сайтов поместили на ютюбе карту линии фронта в Украине, от Черного моря до границы РФ. Точнее, показаны были две линии фронта: на 10 июля и на 15 августа. И что очень важно, эти две линии фронта почти совпадают.

За пять недель войны в нескольких точках – скажем, в районе Бахмута – продвижение путинских войск составило не больше семи километров. В остальных точках, почти везде, «путинские» остались на месте, а кое-где (на Правобережье Херсонской обл.) даже попятились. И это несмотря на большие потери «путинских», за эти пять недель... В ближайшей перспективе – очищение от орков Правобережье и разгром, путем ракетных ударов, всей российской военной инфраструктуры в Крыму…»

Затем я собирался описать финансово-экономические потери РФ:

В первой половине 2022 года и особенно во втором квартале экономика РФ поехала вниз. Этот процесс существенно ускорился в июле-августе. Например, производство легковых автомобилей сократилось, против июля-августа 2021 года, на 90-95%. От авиапрома РФ практически ничего не осталось. Пострадали и другие отрасли машиностроения. Сокращение ВВП в третьем и четвертом кварталах будет идти по нарастающей вниз. В 2023 году станет еще хуже.

Началась и финансовая катастрофа: в июле, впервые за долгое время, в федеральном бюджете образовался дефицит, причем большой дефицит, в 870 миллиардов рублей. Это произошло за счет сокращения доходов, против июля 2021 года, на 25%. А ведь каждый день приходится тратить 500 миллионов долларов (по текущему курсу) на войну в Украине. Всего за вторую половину 2022 года ожидается дефицит федерального бюджета в 6-7 триллионов рублей. В начале августа (если верить американским СМИ) Путин обратился к Пекину с просьбой одолжить шесть триллионов рублей (под залог Бурятии? или всего Забайкалья?). Но получил отказ: «Ступай с сумой!»...

И прочее в том же роде.

Но 24 августа я участвовал в неком собрании (в пригороде Миннеаполиса), посвященном Дню независимости Украины. В нем участвовали не менее 150 украинцев (ваш слуга покорный был, наверное, единственным исключением). В том числе около 50 новоприбывших из Украины. И я впервые увидел искалеченного ребенка, на костылях, из Мариуполя. И наслушался историй о зверствах орков в Мариуполе и других оккупированных городах и селах Украины. Это совсем не то же самое, что смотреть ролики об этих зверствах на ютюбе.

И я понял, что писать надо по-другому. Максимально жестко и беспощадно.

Да, у Украины и ее союзников не может быть никакой иной цели, кроме полного уничтожения путинского режима и распада РФ. И нечего сейчас думать (тем более, огорчаться) о судьбе путинского быдла, активного (его ждет, мягко говоря, «люстрация») или пассивного (тех, кто слушает путинский телевизор и тихо хрюкает). Что с ними будет, то с ними и будет. Заслужили!

Самое главное: теперь, в конце августа этот распад уже просматривается. Не знаю, сколько месяцев осталось до распада РФ, но он обязательно будет. В результате военного поражения и, одновременно, в результате финансово-экономической катастрофы. Главное на сей счет сказано выше.

Разумеется, для этого нужно: первое – наращивать поставки Украине западного высоко-технологичного оружия всех типов, и, второе – наращивать санкции против путинской РФ и заботиться о строгом соблюдении этих санкций.

Разумеется, мир сильно изменится в результате гибели путинского режима и возникновения нескольких новых государств на территории нынешних РФ. И, главное, высвободятся огромные ресурсы, которые предстоит использовать для восстановления Украины. Точнее, для компенсации ущерба Украины в результате первой фазы (2014-21 годы) и второй фазы путинской агрессии (2022 год, с очевидным переходом на 2023 год).

И здесь я не могу скрыть своего огорчения. С середины июля я поместил на Каспаров.Ru несколько статей с оценкой реального ущерба Украины – свыше 450 миллиардов долларов в результате первой фазы агрессии и существенно больше одного триллиона долларов в результате второй фазы агрессии, по состоянию на август. В дальнейшем (к концу 2022 года и тем более в течение 2023 года) вторая цифра будет непрерывно расти. Но как же трудно донести эти оценки и прогнозы до «широкой общественности"!

Вот, к примеру, недавнее заявление украинского профессора Александра Савченко. Профессор Савченко, безусловно серьезный специалист, очень квалифицированно описывает финансово-экономический коллапс путинского режима в недалеком будущем. Когда же речь заходит об ущербе, нанесенном Украине, то он оценивает его следующим образом (14 минут с начала ролика): Примерно 200 миллиардов долларов (на начало августа), включая 100 миллиардов долларов от прямых разрушений инфраструктуры в феврале-июле этого года и еще 100 миллиардов долларов от падения ВВП Украины в 2022 года (после ВВП в 200 млрд. долл. в 2021 года).

Ущерб от «первой фазы» агрессии не учтен. Ущерб от падения ВВП в 2023-30 годах не учтен (а раньше 2030 года полностью восстановить ВВП не удастся, не сомневайтесь). Ущерб от разрушений оценен профессором Савченко очень скромно (эксперты правительства Украины дают в несколько раз большую цифру). Ущерб от потери нескольких десятков тысяч жизней украинцев в 2022 году не учтен. Есть еще несколько серьезных пунктов.

Александр Немец, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».