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Журналистку Ирину Славникову осудили на пять лет колонии

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  • 3.08.2022, 14:49
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Журналистку Ирину Славникову осудили на пять лет колонии
Ирина Славникова

Суд в Гомеле проходил в закрытом режиме.

Гомельский областной суд 3 августа озвучил приговор журналистке TVP Ирине Славниковой, которую держат за решеткой с 30 октября прошлого года, сообщает «Белсат».

Судья Николай Доля, который ранее вынес приговор по «делу Тихановского», приговорил журналистку к 5 годам колонии. При этом государственный обвинитель просил на год меньше.

Журналистку признали «виновной» по двум статьям Уголовного кодекса.

Суд над Ириной Славниковой проходил в закрытом режиме.

2 августа беларусские журналисты провели акцию возле усадьбы представительства Еврокомиссии в Варшаве, в ходе которой направили петицию с просьбой ввести санкции против тех, кто причастен к преследованию журналистов в Беларуси.

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