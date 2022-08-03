Журналистку Ирину Славникову осудили на пять лет колонии

Журналистку Ирину Славникову осудили на пять лет колонии4
- 3.08.2022, 14:49
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Суд в Гомеле проходил в закрытом режиме.
Гомельский областной суд 3 августа озвучил приговор журналистке TVP Ирине Славниковой, которую держат за решеткой с 30 октября прошлого года, сообщает «Белсат».
Судья Николай Доля, который ранее вынес приговор по «делу Тихановского», приговорил журналистку к 5 годам колонии. При этом государственный обвинитель просил на год меньше.
Журналистку признали «виновной» по двум статьям Уголовного кодекса.
Суд над Ириной Славниковой проходил в закрытом режиме.
2 августа беларусские журналисты провели акцию возле усадьбы представительства Еврокомиссии в Варшаве, в ходе которой направили петицию с просьбой ввести санкции против тех, кто причастен к преследованию журналистов в Беларуси.