На границе Азербайджана и Армении снова идут бои 7 3.08.2022, 17:39

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась.

В Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе, на границе Азербайджана и Армении, снова идут бои. На данный момент сообщается о ранении 15 армянских военных и трех погибших из-за нарушения режима прекращения огня, пишет «Обозреватель».

В Степанакерте, столице Нагорного Карабаха, сообщили, что подразделения ВС Азербайджана заняли высоту возле села Салатын. При этом МИД страны обвинил армянскую сторону в грубом нарушении договоренностей по Карабаху, опубликовав официальное заявление.

«Произошедший 3 августа кровавый инцидент еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников», – подчеркнули в ведомстве.

Там указали, что вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, аргументируя тем, что оно до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства.

Напомним, накануне в Нагорном Карабахе было зафиксировано обострение ситуации. Представители Армении заявили, что азербайджанские подразделения попытались перейти линию разграничения.

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