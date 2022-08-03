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Ученые разработали татуировки, которые сообщают о состоянии здоровья

  • 3.08.2022, 21:05
Ученые разработали татуировки, которые сообщают о состоянии здоровья

Как они работают.

Исследователи из Корейского института науки и технологии (KAIST) разработали электронные чернила для татуировок, с помощью которых можно постоянно мониторить состояние здоровья. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после нанесения татуировки она будет автоматически предупреждать человека о возможных проблемах со здоровьем.

В частности, подключенный к устройству электрокардиограммы (ЭКГ) или другому биосенсору, он может передавать на монитор показания сердечного ритма пациента и другие жизненно важные показатели, такие как уровень глюкозы и лактата.

«В будущем мы надеемся подключить беспроводной чип, интегрированный в эти чернила, чтобы мы могли общаться или посылать сигнал туда и обратно между нашим телом и внешним устройством», - сказал руководитель проекта Стив Парк.

Само чернило сделано из частиц на основе галлия - мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках или термометрах. Покрытые платиной углеродные нанотрубки помогают проводить электричество и обеспечить долговечность прибора.

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