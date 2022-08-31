Сколько стоят в Минске цветы к 1 сентября 2 31.08.2022, 21:07

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И где дешевле?

Тридцать первое августа — горячая пора у торговцев цветами: всем срочно нужно купить букет в школу на 1 сентября. А почем обошлись цветы для учителей родителям в этом году? Минские журналисты прошлись по цветочным магазинам, киоскам и прилавкам и записали цены.

CityDog побывал на Комаровке, там можно купить и непритязательные, и вполне симпатичные букеты. В палатках простые букеты хризантем есть по 15 рублей, цветы в горшках в подарочной «сумочке» — по 20−22 рубля.

На рядах, где торгуют выращенным на своих подворьях, можно купить букетики в районе 15 рублей и гладиолусы — до 20 рублей.

В рыночных цветочных ларьках букеты стартуют от 20 рублей. Розы стоят по 3−6 рублей в зависимости от высоты, ветка кустовой розы — около 7 рублей, гвоздики — по 3 рубля, орхидеи — от 30-ти.

На цветочных рядах у метро «Институт культуры» цены следующие: розы по 4−7 рублей, ветка кустовой розы — 6 рублей, хризантемы — 6.50−7 рублей. Букеты от двадцатки. Еще есть цветы в плетеных корзинках — стоят порядка 60 рублей.

Выше всего цены ожидаемо в переходах метро: цены на розы достигают 8 рублей, на хризантемы — 9 рублей, на букеты начинаются от 35 рублей.

Сотрудники госагентства «Минск-Новости» побывали в другом популярном месте — переходах у железнодорожного вокзала. Хотя цветочных павильонов там много, 31 августа покупатели стояли в больших очередях, ждали по 20 минут и больше.

Частично это объясняется ценами. В железнодорожных киосках, судя по прайс-листу на входе, розы стоят 60 копеек за 30-сантиметровый цветок, 40 см — 1.30 рубля, 50 см — 2 рубля, 80 см — 2.90 рубля. Хризантемы — около 8 рублей.

Есть много простых и небольших готовых букетов в бумажной обертке по 20−30 рублей. Сложные букеты могут обойтись и в 60−70 рублей. Цветы в «сумочке» — по 25−30, а в деревянном ящичке — более 50 рублей.

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