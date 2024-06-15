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Зеленский: Окончание войны в Украине смогут зафиксировать на втором саммите мира

  • 15.06.2024, 21:36
Зеленский: Окончание войны в Украине смогут зафиксировать на втором саммите мира

Украинский президент выступил на саммите в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Швейцарии в субботу, 15 июня, заявил, что на втором саммите мира участники смогут зафиксировать «реальное окончание войны» РФ против Украины, пишет New Voice.

«Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для мира и как его можно достичь действительно долговременным способом. Устав ООН является основой для нас. И потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет доведен до сведения представителей России», — заявил украинский президент.

Как добавил Зеленский, сейчас в Швейцарии участники начали путь к окончанию войны в Украине.

«Вместе мы должны доказать, что объединенный мир — это мир мира, мир, который знает, как правильно действовать», — добавил он.

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