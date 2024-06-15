Боррель об ультиматуме Путина: Агрессор не может диктовать условия перемирия
- 15.06.2024, 22:41
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Глава европейской дипломатии ответил российскому диктатору.
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отверг так называемый «мирный план» Путина, напомнив, что на самом деле он не имеет никакой заинтересованности в мире.
Об этом Боррель написал в X (Twitter).
Russia’s continued aggression against Ukraine shows no real interest in peace.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 15, 2024
Putin's unacceptable demands aim to legitimise the invasion and undermine peace efforts, while Russia rearms & prepares for a long war.
The aggressor cannot dictate the conditions for ceasefire.
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Топ-дипломат ЕС отметил, что агрессия России против Украины "не демонстрирует реального интереса к миру".
«Неприемлемые требования Путина имеют целью легитимизировать вторжение и подорвать мирные усилия, тогда как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня», – добавил он.
Боррель напомнил, что условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи «о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине», которую поддержала 141 страна.