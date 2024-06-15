закрыть
15 июня 2024, суббота, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко еще никто так не унижал

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 15.06.2024, 17:19
Лукашенко еще никто так не унижал

Конюк будет вынужден оторваться от армянского коньяка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понял, что на полшишки даже с союзником России в текущей ситуации нельзя.

Тут даже не про ОДКБ интересно, а про отзыв посла Армении в Беларуси на консультации в Ереван. Это шаг, когда нельзя дипломатические отношения разорвать, но есть основания понизить их уровень.

Посол хунты экс-прокурор Конюк тоже будет вынужден оторваться от армянского коньяка, собрать чемодан и ехать бессрочно консультироваться в Минск.

На постсоветском пространстве Лукашенко еще никто так не унижал. Ответом будет давление на то, что осталось от армянского бизнеса и диаспоры в Беларуси. Впрочем, все кто думает, уже все понимали еще в прошлом году.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко