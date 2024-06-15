Лукашенко еще никто так не унижал Telegram-канал «Ник и Майк»

15.06.2024, 17:19

Конюк будет вынужден оторваться от армянского коньяка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понял, что на полшишки даже с союзником России в текущей ситуации нельзя.

Тут даже не про ОДКБ интересно, а про отзыв посла Армении в Беларуси на консультации в Ереван. Это шаг, когда нельзя дипломатические отношения разорвать, но есть основания понизить их уровень.

Посол хунты экс-прокурор Конюк тоже будет вынужден оторваться от армянского коньяка, собрать чемодан и ехать бессрочно консультироваться в Минск.

На постсоветском пространстве Лукашенко еще никто так не унижал. Ответом будет давление на то, что осталось от армянского бизнеса и диаспоры в Беларуси. Впрочем, все кто думает, уже все понимали еще в прошлом году.

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