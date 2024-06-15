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Байден и Трамп договорились о дебатах со специфическими правилами

  • 15.06.2024, 22:55
  • 1,612
Байден и Трамп договорились о дебатах со специфическими правилами

Дебаты пройдут в студии CNN.

Штабы кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Дональда Трампа договорились о правилах первых предвыборных дебатов.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что Байден и Трамп будут выступать без черновиков и будут присутствовать в аудитории студии CNN (этот канал является организатором первых дебатов – ред.). Интересно и то, что кандидаты согласились выступить на едином подиуме, но их места определятся посредством подбрасывания монеты.

Во время выступления микрофон будет включен только у кандидата, который выступает в данный момент. Им запрещено брать сцену реквизит или предварительно написанные заметки – выдадут только ручку, блокнот и бутылку воды.

Кроме этого, в зале не будет зрителей, а продолжительность дебатов будет 90 минут с двумя рекламными паузами. Во время рекламы ни Трамп, ни Байден не могут общаться с представителями своих предвыборных штабов.

«Но по-прежнему модераторы будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и цивилизованную дискуссию», - говорят на CNN.

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