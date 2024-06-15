Жительница Гродно окончила школу в 28 лет
- 15.06.2024, 21:47
Как так получилось?
Блогер из Гродно рассказала в TikTok, что в 28 лет закончила среднюю школу.
— Мне 28 лет и я окончила среднюю школу. Я училась в вечерней школе, программа которой растянута на три года — 10-й, 11-й и 12-й класс. Сколько раз я хотела все бросить, известно только моему мужу. Но спасибо ему за поддержку, — рассказала она.
Выяснилось, что она окончила 9 классов школы, а потом поступила в колледж. Учебу там пришлось бросить из-за беременности.
Екатерина вышла замуж, родила дочь и сына, развелась, когда ждала третьего ребенка. Поэтому и вышло, что получила аттестат она в 28 лет.
@caterina_kiris Во сколько лет закончили школу? #школа #выпускной #11класс #выпуск2024 ♬ Gentle Piano Romance - Ivaylo Tsvetanov