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Жительница Гродно окончила школу в 28 лет

  • 15.06.2024, 21:47
Жительница Гродно окончила школу в 28 лет

Как так получилось?

Блогер из Гродно рассказала в TikTok, что в 28 лет закончила среднюю школу.

— Мне 28 лет и я окончила среднюю школу. Я училась в вечерней школе, программа которой растянута на три года — 10-й, 11-й и 12-й класс. Сколько раз я хотела все бросить, известно только моему мужу. Но спасибо ему за поддержку, — рассказала она.

Выяснилось, что она окончила 9 классов школы, а потом поступила в колледж. Учебу там пришлось бросить из-за беременности.

Екатерина вышла замуж, родила дочь и сына, развелась, когда ждала третьего ребенка. Поэтому и вышло, что получила аттестат она в 28 лет.

@caterina_kiris Во сколько лет закончили школу? #школа #выпускной #11класс #выпуск2024 ♬ Gentle Piano Romance - Ivaylo Tsvetanov

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