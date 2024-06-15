Жительница Гродно окончила школу в 28 лет 15.06.2024, 21:47

Как так получилось?

Блогер из Гродно рассказала в TikTok, что в 28 лет закончила среднюю школу.

— Мне 28 лет и я окончила среднюю школу. Я училась в вечерней школе, программа которой растянута на три года — 10-й, 11-й и 12-й класс. Сколько раз я хотела все бросить, известно только моему мужу. Но спасибо ему за поддержку, — рассказала она.

Выяснилось, что она окончила 9 классов школы, а потом поступила в колледж. Учебу там пришлось бросить из-за беременности.

Екатерина вышла замуж, родила дочь и сына, развелась, когда ждала третьего ребенка. Поэтому и вышло, что получила аттестат она в 28 лет.