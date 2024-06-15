Свитан: Россияне попали в окружение 15.06.2024, 20:39

«Огненный» котел.

Российские войска попали в «огненный котел» на Харьковском направлении, их окружили в Волчанске на Агрегатном заводе, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает «24 канал».

Отмечается, что россияне оказались заблокированными на заводе - украинская артиллерия отсекла точки подвоза боеприпасов и амуниции.

Украинские бойцы поняли, что можно отсечь эти точки - было всего несколько линий, по которым россияне могли пройти на этот завод.

«Зайти-то они зашли, но выйти не могут, ведь попадают под «стену» артиллерийского огня и дронов. К ним подойти не могут, как раз из-за этой «стены», - отметил он.