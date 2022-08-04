ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому железнодорожному мосту 15 4.08.2022, 12:18

6,848

Также украинские бойцы уничтожили гуманитарку врага.

В ночь на четверг, 4 августа, в районе Антоновского железнодорожного моста в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram, опубликовав видео.

«Попадания, похоже, были не только по самому мосту, но и по «гуманитарке и минудобрениям», которые умственно отсталые притащили для переправы через реку. Долго горели и взрывались «одеяла с подушками», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».