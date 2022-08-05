Посещение лесов ограничили в большинстве районов Беларуси 3 5.08.2022, 14:22

2,420

Свободный доступ сохранился только в двух областях.

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 62 районах Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения вводятся из-за сильной жары. Они затронули четыре области. Гродненская «закрыта» полностью, Минская — почти вся, за исключением Столбцовского, Логойского и Мядельского районов.

В Брестской области под ограничения попали десять районов (ходить в лес можно в Брестском, Каменецком, Пружанском, Ляховичском, Ганцевичском и Лунинецком). На Гомельщине открыты для посещения леса Гомельского, Светлогорского, Буда-Кошелевского, Ветковского и Добрушского районов.

В Могилевской и Витебской областях леса пока что можно посещать свободно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».