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Посещение лесов ограничили в большинстве районов Беларуси

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  • 5.08.2022, 14:22
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Посещение лесов ограничили в большинстве районов Беларуси

Свободный доступ сохранился только в двух областях.

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 62 районах Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения вводятся из-за сильной жары. Они затронули четыре области. Гродненская «закрыта» полностью, Минская — почти вся, за исключением Столбцовского, Логойского и Мядельского районов.

В Брестской области под ограничения попали десять районов (ходить в лес можно в Брестском, Каменецком, Пружанском, Ляховичском, Ганцевичском и Лунинецком). На Гомельщине открыты для посещения леса Гомельского, Светлогорского, Буда-Кошелевского, Ветковского и Добрушского районов.

В Могилевской и Витебской областях леса пока что можно посещать свободно.

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