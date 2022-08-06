Тайвань запустил сигнальные ракеты
- 6.08.2022, 8:02
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Над островом появились неопознанные БПЛА и самолеты.
Тайвань 5 августа запустил сигнальные ракеты в пределах своего воздушного пространства. Таким образом он предупредил семь БПЛА и неопознанные самолеты, которые пролетали над его отдаленными островами Цзиньмэнь и Мацу.
Об этом сообщает Reuters.
В министерстве обороны Тайваня отметили, что войска страны находятся в состоянии повышенной готовности в обоих районах, расположенных неподалеку от побережья материкового Китая.
Напомним, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
К слову, в день приезда политика китайская армия начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.